Ekosa: veröffentlicht neue Single „Deliver Us From Evil“

Die australische Progressive-Metal-Band Ekosa meldet sich zurück: Am 08.01.2026 erschien ihre neue Single Deliver Us From Evil. Nach ihrem Debütalbum Eye For I aus dem Jahr 2023 baut die Band damit ihren Ruf als kraftvolle Stimme des Progressive Metal in Australien weiter aus.

Begleitet wird die Single von einem Musikvideo, das von Josh McCawley von Lethal With A Lens gefilmt wurde. Auch das Artwork der Single, auf dem die Choreografin Emily Davidson zu sehen ist, stammt aus seiner Feder. Die Audioaufnahme wurde von Jack Hartley in Adelaide, Südaustralien, aufgenommen und gemischt, bevor der renommierte US-amerikanische Mastering-Ingenieur Jamie King, bekannt durch seine Arbeit mit The Contortionist und Between The Buried And Me, den finalen Schliff verlieh.

Textlich behandelt Deliver Us From Evil das Handeln mit Stärke und Mut angesichts von Widrigkeiten. Die Band vermittelt die Botschaft, dass menschliche Grausamkeit aus Schwäche entsteht und nur Standhaftigkeit es ermöglicht, dieser zu begegnen und sie zu überwinden. Damit setzt Ekosa ihre reflektierten und tiefgründigen Texte fort, die die menschliche Natur und die Herausforderungen des Lebens beleuchten.

Zur Unterstützung der neuen Single ist die Band im Januar auf nationaler Tournee, unter anderem in Sydney, Newcastle, Melbourne und Adelaide. Begleitet wird Ekosa dabei von namhaften australischen Progressive-Acts wie Russian Novel, Eviscerate the Crown, Lotus Born und Bentham’s Head. Den Abschluss der Tour bildet ein Heimspiel in Adelaide in Unterstützung der US-amerikanischen Tech-Death-Band Allegaeon.

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