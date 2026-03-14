Angry Freak: veröffentlicht neue Single „River“ – ab sofort auf allen Streaming-Plattformen

Der Punk-Rock-Künstler Angry Freak kündigt stolz die Veröffentlichung seiner neuesten Single River an, die ab sofort auf allen großen Streaming-Diensten verfügbar ist.

Der Song entstand aus einem beängstigenden Albtraum – einer unruhigen Nacht, in der Angst und Einsamkeit eine hörbare Form annahmen. Jede Note spiegelt das Gefühl wider, wach zu sein, während die Welt schläft, und verwandelt die Schatten der Angst in etwas Rohes und Echtes.

Produziert von Matt Schneider, präsentiert sich River als kraftvoller, gleichzeitig melodischer Punk-Rock-Track, der direkt in das Chaos eines Albtraums eintaucht. Schnelle Riffs, raue Vocals und dröhnende Drums vermitteln die Panik, während eindringliche Melodien sich durch das Geräuschgewitter winden – eine wütende Mischung aus Aggression und Emotion, die sich anfühlt wie das Erwachen in einem Sturm, dem man nicht entkommen kann.

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