Victorius: veröffentlichen Musikvideo zu neuer Single „Brachio Bazooka Battalion“

Die deutschen Power-Metal-Helden Victorius haben ein offizielles Musikvideo zu ihrer neuen Single Brachio Bazooka Battalion veröffentlicht. Der Song stammt von dem kommenden Studioalbum World War Dinosaur, das am 17. April 2026 über Perception – A Division Of Reigning Phoenix Music erscheinen wird.

Mit donnernden Riffs, eingängigen Hooks und der typischen Mischung aus epischem Power Metal und augenzwinkerndem Storytelling führt Brachio Bazooka Battalion das verrückte Dinosaurier-Universum der Band konsequent fort.

Explosiver Power Metal trifft auf eine feurige Hymne aus Riffs, Hooks und Chaos. Heroisch, melodisch und herrlich überdreht – pure Victorius-Energie, geschmiedet aus Feuer und Dino-Stahl.

Die Band kommentiert:

„Brachio Bazooka Battalion war tatsächlich der erste Song, den wir für das neue Album geschrieben haben. Der Titel war zuerst da, und er klang so absurd episch, dass wir sofort alles darum herum aufbauen wollten. Eine eingängige Keyboard-Melodie, ein treibender Rhythmus, der Song ist größer als das Leben, macht einfach Spaß und ist pures Power-Metal-Chaos. Genau das, wofür Victorius stehen!“

Mit seinem explosiven Refrain, epischen Melodien und filmreifer Atmosphäre liefert der Track einen weiteren Vorgeschmack auf das kommende Album World War Dinosaur.

Weitere Infos zu Victorius auf Time For Metal: