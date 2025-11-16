Victorius: kündigen neues Studioalbum „World War Dinosaur“ für April 2026 an

Deutschlands intergalaktische Power-Metal-Helden von Victorius melden sich mit ihrer brandneuen Single Raptor Squad Attack zurück, welche über Perception – A Division of Reigning Phoenix Music erschienen ist.

Der Song ist ein weiterer vielversprechender Vorbote ihres kommenden Studioalbums World War Dinosaur, das am 17. April 2026 erscheint. Mit World War Dinosaur veröffentlichen Victorius ihr bisher kraftvollstes und cineastischstes Album. Der heilige Krieg zwischen Dinosauriern und Ninjas tritt in seine nächste Phase: lauter, größer und explosiver als je zuvor! Mit zwölf neuen Tracks, geschmiedet aus kosmischem Stahl und angetrieben von purer Fantasie, entführt euch die Band in ein Universum, in dem Power Metal auf das Chaos einer Samstagmorgen-Zeichentrickserie trifft.

„Mit World War Dinosaur tauchen wir noch tiefer in das Thema des heiligen Dino-Kriegs ein, und haben dem Ganzen eine stärkere militärische Note verliehen“, so die Band. „Es ist das epischste und hymnischste Album, das wir je geschrieben haben – 100 % Victorius, aber größer, präziser und intensiver. Wir haben noch nie so hart an einem Album gearbeitet. ‘Mehr ist mehr’ – und diesmal sind wir bis zum Limit gegangen!“

Begleitet wird die neue Single von einem Musikvideo im Stil eines Retro-Videospiels, ein intergalaktisches Abenteuer zwischen Pixel-Charme und Metal-Energie.

Raptor Squad Attack liefert energiegeladenen Power Metal auf Hochtouren, mit eingängigen Melodien, kraftvollen Gitarren und einem Refrain, der im Kopf bleibt. Ein echter Victorius-Klassiker: schnell, melodisch und mit einem cineastischen Touch. Pure „Power Metal From Outer Space“-Energie für Fans von DragonForce, Gloryhammer und Sabaton.

„Bei Raptor Squad Attack wollten wir alle Victorius-Elemente bündeln – direkt, ohne Schnörkel, mit maximalem Spaßfaktor“, sagt die Band über die neue Single-Veröffentlichung, und ist überzeugt: „Unsere Verbündeten werden’s feiern… und unsere Feinde vielleicht auch, haha!“

World War Dinosaur Tracklist:

1. Kingdom Of The Strong

2. World War Dinosaur

3. Dino Race From Outer Space

4. Raptor Squad Attack

5. Brachio Bazooka Batalion

6. March To War

7. Evil Mean Megalodon

8. Dino Power Resistance

9. Prehistoric Panzer Power

10. Lazer Ninja Thunderstorm

11. Golden Glory

12. Lost Legacy

Über Victorius:

Victorius liefern den Soundtrack für eine Welt, die niemals wirklich verschwunden ist: Eine Welt voller Samstagmorgen-Cartoons, Actionfiguren und grenzenloser Fantasie. Was einst als Kindheitstraum begann, hat sich längst zu einem eigenen Universum entwickelt und begeistert heute Fans auf der ganzen Welt.

Deutschland, Europa, Japan, USA – Victorius touren über Kontinente hinweg und bringen eine Show auf die Bühne, die Sound, Story und Attitüde auf ein neues Level hebt. Jeder Song ist Teil einer größeren Geschichte – und live ist das spürbar: durchdachte Showelemente, ein starkes visuelles Konzept und eine Performance, die begeistert, statt nur zu funktionieren. Victorius live bedeutet: volle Energie, keine Fassade. Eine Show, die heraussticht, und im Gedächtnis bleibt.

Mit jedem Album verfeinert die Band ihr eigenes Genre: “Power Metal from Outer Space.” Ob kybernetische Dinosaurier, galaktische Ninjas oder magische Mammuts, Victorius liefern Power Metal in Höchstintensität: melodisch, treibend, unaufhaltsam. Ihre Diskografie liest sich wie ein mehrteiliges Kinoabenteuer: von Dinosaur Warfare über Space Ninjas From Hell bis hin zu The Great Ninja War.

Mit ihrem kommenden Studioalbum World War Dinosaur (17. April 2026) schlagen Victorius das nächste Kapitel in ihrem stetig wachsenden Universum auf. Diesmal erstreckt sich das Schlachtfeld über den gesamten Planeten, ein epischer Konflikt zwischen kybernetischen Dinosauriern und raumfahrenden Ninja-Legionen.

Es ist die bislang ehrgeizigste Geschichte der Band; monumental, explosiv und ohne Zurückhaltung.

Gleichzeitig markiert das Album einen Wendepunkt: eine Weiterentwicklung, mutig und konsequent zugleich. Victorius treiben ihren markanten Power Metal from Outer Space auf die nächste Stufe – cineastischer, intensiver und furchtloser als je zuvor. Mit World War Dinosaur führen sie ihre Saga nicht nur fort, sie heben sie auf ein neues Level und zeigen, was Power Metal im Jahr 2026 sein kann: im Sound, im Umfang und im Geist.

Victorius sind keine Retro-Show, sondern ein nostalgischer Sprung in die Zukunft. Für alle, die das Feuer jener Tage noch spüren; als Helden unsterblich waren, Abenteuer keine Grenzen kannten und die Fantasie alles möglich machte.

Victorius sind:

T-Rex – Vocals

Pteranodon – Drums

Velociraptor – Gitarre

Sabre-Toothed Tiger – Gitarre

Triceratops – Bass