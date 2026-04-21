Victorius: Angus McSix & Orden Ogan im neuen Lyricvideo

A Freutag feierten die deutschen Power-Metal-Helden Victorius die Veröffentlichung ihres brandneuen Albums World War Dinosaur, das ab sofort über Perception – A Division Of Reigning Phoenix Music, erhältlich ist. Zeitgleich präsentiert die Band ein Lyricvideo zum Titeltrack des Albums, mit prominenter Unterstützung von Angus McSix und Orden Ogan!

„Es ist das epischste und hymnischste Album, das wir je geschrieben haben“, verspricht die Band. „100 % Victorius, aber größer, präziser und intensiver. Wir haben noch nie so hart an einem Album gearbeitet. ‘Mehr ist mehr’, und diesmal sind wir bis zum Limit gegangen!“

Der neue Videoclip zu World War Dinosaur, featuring Angus McSix und Orden Ogan, feiert hier Premiere:

Gespickt mit massiven Hooks, treibenden Rhythmen und der typischen Mischung aus augenzwinkerndem Storytelling und donnernder Power-Metal-Energie tauchen Victorius mit World War Dinosaur tief in ihr abgedrehtes Dino-Kampf-Universum ein. Zwölf neue Songs, geschmiedet aus kosmischem Stahl und angetrieben von purer Fantasie, heben den Sound der Band auf ein neues, cineastisches Level.

Explosiver Power Metal trifft auf einen epischen Dino-Krieg und entfacht eine kraftvolle Mischung aus Riffs, Melodie und mitreißender Intensität. Lauter, größer und kraftvoller als je zuvor zeigt das Album Victorius auf ihrem Höhepunkt – dort, wo Ninjas, Dinosaurier und purer Metal-Glanz aufeinandertreffen!

World War Dinosaur Tracklist:

1. Kingdom Of The Strong

2. World War Dinosaur

3. Dino Race From Outer Space

4. Raptor Squad Attack

5. Brachio Bazooka Batalion

6. March To War

7. Evil Mean Megalodon

8. Dino Power Resistance

9. Prehistoric Panzer Power

10. Lazer Ninja Thunderstorm

11. Golden Glory

12. Lost Legacy

Über Victorius:

Victorius liefern den Soundtrack für eine Welt, die niemals wirklich verschwunden ist: Eine Welt voller Samstagmorgen-Cartoons, Actionfiguren und grenzenloser Fantasie. Was einst als Kindheitstraum begann, hat sich längst zu einem eigenen Universum entwickelt und begeistert heute Fans auf der ganzen Welt.

Deutschland, Europa, Japan, USA – Victorius touren über Kontinente hinweg und bringen eine Show auf die Bühne, die Sound, Story und Attitüde auf ein neues Level hebt. Jeder Song ist Teil einer größeren Geschichte – und live ist das spürbar: durchdachte Showelemente, ein starkes visuelles Konzept und eine Performance, die begeistert statt nur zu funktionieren. Victorius live bedeutet: volle Energie, keine Fassade. Eine Show, die heraussticht, und im Gedächtnis bleibt.

Mit jedem Album verfeinert die Band ihr eigenes Genre: “Power Metal from Outer Space.” Ob kybernetische Dinosaurier, galaktische Ninjas oder magische Mammuts, Victorius liefern Power Metal in Höchstintensität: melodisch, treibend, unaufhaltsam. Ihre Diskografie liest sich wie ein mehrteiliges Kinoabenteuer: von Dinosaur Warfare über Space Ninjas From Hell bis hin zu The Great Ninja War.

Mit ihrem neuen Studioalbum World War Dinosaur schlagen Victorius das nächste Kapitel in ihrem stetig wachsenden Universum auf. Diesmal erstreckt sich das Schlachtfeld über den gesamten Planeten, ein epischer Konflikt zwischen kybernetischen Dinosauriern und raumfahrenden Ninja-Legionen.

Es ist die bislang ehrgeizigste Geschichte der Band; monumental, explosiv und ohne Zurückhaltung.

Gleichzeitig markiert das Album einen Wendepunkt: eine Weiterentwicklung, mutig und konsequent zugleich. Victorius treiben ihren markanten Power Metal from Outer Space auf die nächste Stufe – cineastischer, intensiver und furchtloser als je zuvor. Mit World War Dinosaur führen sie ihre Saga nicht nur fort, sie heben sie auf ein neues Level und zeigen, was Power Metal im Jahr 2026 sein kann: im Sound, im Umfang und im Geist.

Victorius sind keine Retro-Show, sondern ein nostalgischer Sprung in die Zukunft. Für alle, die das Feuer jener Tage noch spüren; als Helden unsterblich waren, Abenteuer keine Grenzen kannten und die Fantasie alles möglich machte.

Victorius sind:

David Baßin – Vocals

Dirk Scharsich – Gitarre

Florian Zack – Gitarre

Andreas Dockhorn – Bass

Frank Koppe – Drums