Victorius: unterschreiben bei Perception und veröffentlichen Video zu neuer Single „Dino Race From Outer Space“

Deutschlands intergalaktische Power-Metal-Force Victorius haben bei Perception unterschrieben und feiern dieses neue Bündnis mit der Veröffentlichung ihrer brandneuen Single samt Video Dino Race From Outer Space.

Der Song liefert alles, wofür Victorius stehen: raketengetriebene Dinosaurier, kosmische Verschwörungen und einen Refrain, der für Dinosaurriors auf der ganzen Welt geschrieben ist. Gleichzeitig präsentiert sich der Track als ein vielversprechender Vorbote eines hoffentlich kommenden neuen Albums!

Zur Zusammenarbeit mit Perception erklärt die Band:

„In den edlen Kriegern von Perception – A Division of Reigning Phoenix Music haben wir mächtige Verbündete gefunden, die bereit sind, an unserer Seite in neue Abenteuer zu ziehen und neue Schlachten zu schlagen! Glorreiche Ritter, die unsere Vision teilen und ein prähistorisches kosmisches Feuer neu entfachen werden!“

Das Label kommentiert:

„Wir freuen uns riesig, Victorius in der Perception-Familie willkommen zu heißen. Denn mal ehrlich – Ninja-Stealth und Dinosaurier-Power? Das ist im Grunde die Weltherrschaft in Metal-Form. Let’s make some rawr!“

Victorius Songwriter Dirk Scharsich ergänzt über die neue Single:

„Die Idee hinter Dino Race From Outer Space war, eine Battle-Hymne mit einem leichteren, poppigeren Vibe zu erschaffen. Der Titel stand tatsächlich lange vor Musik oder Text fest. Von Anfang an war klar: Dieser Song braucht einen unvergesslichen, eingängigen Hook, den jeder Dinosaurrior mitsingen kann. Und ganz ehrlich? Wir denken, wir haben’s geschafft!“

Den Videoclip zum Song seht ihr hier:

Mit Millionen-Streams auf Songs wie Super Sonic Samurai und Victorious Dinogods, Tourneen durch Japan, die USA und Europa und der Schaffung ihres eigenen Genres Power Metal from Outer Space haben Victorius längst Kultstatus erreicht. Mit ihrem neuen Label Perception – A Division of Reigning Phoenix Music an der Seite startet nun das nächste Kapitel – lauter, wilder und furchtloser als je zuvor!