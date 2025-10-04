Cold Culture: präsentieren rohe und ehrliche neue Single „Back For More“

Die aufstrebende dänische Band Cold Culture setzt ihren Erfolg in der Post-Hardcore-Szene mit ihrem unverwechselbaren, elektronisch beeinflussten Sound fort. Nach den Singles Deep End (feat. Siamese) und Tear Me Down veröffentlicht das Quartett nun stolz ihren brandneuen Song Back For More.

„Back For More ist der verletzlichste Song, den wir je geschrieben haben. Es geht um Intimität, aber nicht in romantischer Form – es geht darum, Sex als Flucht vor Leere zu nutzen. Wir haben ihn aus einem Ort der Verzweiflung geschrieben, im Ringen mit der Grenze zwischen Lust und Liebe und wie leicht man beides in dunklen Zeiten verwechselt. Back For More ist chaotisch, roh und ehrlich. Es ist die Wahrheit darüber, etwas zu verfolgen, von dem wir wissen, dass es uns verbrennen wird – und trotzdem zurückzugehen,“ erklärt Sänger Mads Zelasny.

Die offizielle Visualizer-Version zu Back For More ist ab sofort verfügbar.

Cold Culture sorgten erstmals mit ihrer Debüt-EP Afterthoughts (2023) für Aufsehen, darunter die herausragenden Tracks Low (feat. Philip Strand von Normandie) und Faded. Seitdem trat die Band unter anderem bei Dänemarks offizieller Heavy-Music-Award-Show Den Hårde Tone 2024 auf und tourte ausgiebig durch Europa und das Vereinigte Königreich mit Siamese und Chaosbay. Mit einer schnell wachsenden Fangemeinde und dem Ruf für intensive, emotional aufgeladene Live-Shows baut die Band ihren Erfolg kontinuierlich aus. Im Herbst startet Cold Culture eine weitere EU-Tour mit Chaosbay und Dead Posey, bevor sie das Jahr mit ihrem bisher größten Auftritt abschließen: als Support für Siamese im Poolen, Kopenhagen.

Die neue Single Back For More – produziert von den aufstrebenden Talenten Mads Zelasny und Michael Mentz sowie gemischt und gemastert von dem renommierten Produzenten Chris Kreutzfeldt (Cabal, Ghost Iris) – zeigt eine dunklere, verletzlichere Seite des sich weiterentwickelnden Sounds der Band.

Back For More ist jetzt auf allen gängigen Streaming-Plattformen via Prime Collective verfügbar.