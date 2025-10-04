Scarlet Tantrum: entfesselt die dunkle Seite der Liebe mit „Covered In Red“

Scarlet Tantrum stürmt die Indie-Rock-Szene mit Covered In Red, einer rohen und kompromisslosen neuen Single, die moderne Rock-Intensität mit Alt-Rock-Elementen vereint. Hypnotische Riffs, kraftvolle Vocals und tiefgründige Lyrics über Obsession, Verlangen und bedingungslosen Schutz lassen das Herz von Fans von Muse, Arctic Monkeys und Nothing But Thieves sofort höherschlagen.

Der Song fängt den Moment ein, in dem Leidenschaft in Gefahr umschlägt, und balanciert dabei Verletzlichkeit und Aggression auf eine Weise, wie es nur Scarlet Tantrum kann. Die Texte erkunden Themen wie Loyalität, Liebe und Chaos und versprechen den Zuhörern ein unvergessliches Erlebnis.

Covered In Red ist nicht einfach nur eine weitere Indie-Rock-Veröffentlichung – es ist eine intensive Reise durch die stürmischen Tiefen moderner Emotionen, unterlegt mit dröhnenden Gitarren und cineastischen Hooks. Für alle, die Musik suchen, die sowohl süchtig machend als auch kompromisslos ist, liefert Scarlet Tantrum einen Track, der laut gehört und endlos wiederholt werden muss.