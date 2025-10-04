Rabenschrey: veröffentlichen ihre neue Single „Letzte Reise“

Rabenschrey vereinen Mythen, Folk, Pagan und Metal zu einem Stil, der gleichermaßen wuchtig und mystisch ist und den sie Metalalter getauft haben.

Gegründet im Jahr 2000, nach elf Jahren Pause wiederauferstanden zum 25-jährigen Jubiläum: Alte Lieder, neu geschmiedet, getragen von der Stimme von Donar von Rabenschrey und den Riffs von Wayk dem Saitenschmeychler.

Zum 25-jährigen Jubiläum bringt Rabenschrey drei Songs aus drei Epochen zurück ins Heute:

Der Raben Schrey (Release 29.08.2025)

Letzte Reise (Release 03.10.2025)

Abenteuer (Release Herbst/Winter 2025)

Inspiriert von den drei Nornen Urd, Verdandi und Skuld verweben die Songs Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft – in einem neuen, druckvollen Soundgewand.