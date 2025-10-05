Master’s Hammer: kehren nach sieben Jahren mit neuem Album zurück

Nach dem letzten Auftritt von Master’s Hammer zum Support ihres Albums Fascinator (2018) schien es, als wäre die Geschichte der tschechischen Legende endgültig zu Ende. Glücklicherweise wurde die Band jedoch nicht zu Grabe getragen, sondern ging lediglich in den Winterschlaf und ist nun nach sieben Jahren mit einem neuen Album zurück!

Master’s Hammer waren nie darum bemüht, sich anzupassen, und ihre Weigerung, sich auf bestimmte Genres zu beschränken und nach den Regeln anderer zu spielen, hat zu vielen hochgradig originellen Alben geführt, die sich jeglicher Kategorisierung entziehen. Es überrascht daher nicht, dass Maldorör Disco, das neunte Album der Band, in diese Richtung geht und ein weiteres mutiges Werk von Master’s Hammer darstellt, das das Engagement der Gruppe zeigt, Grenzen zu überschreiten. Seht euch hier das Video zu Beast Within an:

Obwohl Maldorör Disco unverkennbar Master’s Hammer ist, ist es wahrscheinlich bis heute ihr experimentellstes und am wenigsten nach Black Metal klingendes Album. Das Album, das gänzlich auf schnelle Passagen verzichtet, besteht aus zehn Tracks, die überwiegend zwischen langsamen und mittleren Tempi oszillieren. Die Gitarren dominieren das Album nicht mehr wie in der Vergangenheit; stattdessen werden die charakteristischen Riffs von Franta von Schichten verschiedener elektronischer Elemente begleitet. Neben den meisterhaft komponierten Synthesizern und Keyboards spielen die zahlreichen Stimmen, die im gesamten Album auftauchen, sowie deren Anordnung eine entscheidende Rolle in Maldorör Disco.

Maldorör Disco – Tracklist:

1. Andel Slizu

2. Genisis P. Orridge

3. Take It Or Leave It

4. Maldorör Disco

5. Bochnatky

6. Beast Within

7. Bicycle Day

8. Doppelgänger

9. El Teide

10. Slatina

Formate: CD / LP / MC / Digital

Die visuelle Präsentation des Albums verdient besondere Erwähnung: Franta hat erneut einige wunderschön bizarre Kunstwerke geschaffen. Das Staunen über diese surrealen Meisterwerke und das Lesen der verstörend amüsanten Texte während des Musikhörens ist der richtige Weg, um dieses Album zu erleben.

Hörer, die die vorherigen Werke von Master’s Hammer genossen haben oder allgemein eine Vorliebe für das Theatrale und Unkonventionelle haben, werden auf Maldorör Disco reichlich Freude finden. Es ist ein Album, das aufmerksame, abenteuerlustige Hörer belohnt und eine Reise bietet, die ebenso verwirrend wie aufregend ist. Maldorör Disco steht als Zeugnis für den unermüdlichen Antrieb von Master’s Hammer, innovativ zu sein und ohne Rücksicht auf Konventionen oder Erwartungen voranzuschreiten.

Diskografie:

Ritual. (1991)

Jilemnický Okultista (1992)

Šlágry (1995)

Mantras (2009)

Vracejte Konve Na Místo (2012)

Vagus Vetus (2014)

Formulæ (2016)

Fascinator (2018)

Master’s Hammer sind:

Franta Štorm – Gesang, Gitarren, Bass

Necrocock – Gitarren

Honza Kapák – Schlagzeug

Kamil Princ – Keyboards

Master’s Hammer online:

https://www.facebook.com/MastersHammerOfficial