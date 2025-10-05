Thrice: haben neues Album „Horizons/West“ und 2 Videos veröffentlicht

Thrice melden sich mit ihrem zwölften Studioalbum Horizons/West zurück, das über Epitaph Records erscheint. Der Nachfolger zum Album Horizons/East erweitert das klangliche und thematische Universum von Thrice weiter und festigt ihren Ruf im modernen Rock.

„Jedes Mal, wenn wir ein neues Album machen, geben wir alles, was wir haben. Wir tauchen voll und ganz in das Schreiben und Aufnehmen ein, wir haben eine Menge Spaß, wir raufen uns ein bisschen die Haare und am Ende haben wir etwas, auf das wir wirklich stolz sind. Aber manchmal stolpert man über etwas Besonderes – ich glaube, das empfinden wir alle bei diesem Album“, sagt Frontmann Dustin Kensrue.

Zur Feier des Releases hat die Band gerade mit The Dark Glow und Holding On zwei neue Videos bereitgestellt.

Das neue Album stellen Thrice bei einer Headliner-Tournee durch Europa und Großbritannien vor, die für Anfang 2026 angekündigt ist:

08.03. Hamburg – Uebel & Gefährlich

09.03. Berlin – Columbia Theater

10.03. Köln – Gloria

Tickets sind über https://thrice.net/ erhältlich.