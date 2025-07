Thrice: kündigen neues Album „Horizons/West“ an, haben die Single „Gnash“ veröffentlicht

Die gefeierten Rock-Innovatoren von Thrice melden sich mit Horizons/West zurück, ihrem mit Spannung erwarteten neuen Album, das am 3. Oktober 2025 über Epitaph Records erscheinen wird. Die Ankündigung erfolgt zeitgleich mit der Veröffentlichung der ersten Single Gnash, die ab sofort auf allen Streaming-Plattformen verfügbar ist.

Als Pendant zu Horizons/East aus dem Jahr 2021 setzt das neue Album die kühne klangliche Erkundung und philosophische Tiefe der Band fort und ist gleichzeitig ein eigenständiges Statement. Horizons/West verbindet cineastische Post-Rock-Texturen, vertrackte Rhythmen und die rohe Dringlichkeit, die Thrice‘ Frühwerk ausmachte, und bietet ein Album, das zu gleichen Teilen Introspektion und Konfrontation ist. „Dies ist das erste Mal, dass wir uns an etwas herangewagt haben, das sich wie eine direkte Fortsetzung anfühlt, wie eine Fortsetzung eines früheren Albums“, sagt Frontmann Dustin Kensrue.

Horizons/West wurde von der Band in den New Grass Studios produziert und gemischt, mit zusätzlicher Produktion von Scott Evans und Mastering von Matthew J. Barnhart, die beide auch an Thrice’s The Artist In The Ambulance (Revisited), (2023) gearbeitet haben. Die Veröffentlichung setzt den langjährigen DIY-Ethos und den Abenteuergeist der Band fort.

Das Album ist auch ein tiefes lyrisches Eintauchen in Themen wie persönliche Identität, gesellschaftliche Manipulation, Technologieangst und spirituelles Erwachen. „Vieles auf dieser Platte dreht sich um die Analyse der Realität“, erklärt Kensrue. „Wir werden ständig von Algorithmen, von Angst und von unseren eigenen sozialen Echokammern beeinflusst. Horizons/West versucht, den Vorhang über einige dieser Dinge zu lüften. Wir sind immer nur unserer Neugier gefolgt, egal wohin sie uns führt“, überlegt Kensrue. „Wir wollen weiter wachsen, erforschen und etwas machen, das sich ehrlich anfühlt, wie wir gerade sind.“

Horizons/West Tracklist

1. Blackout

2. Gnash

3. Albatross

4. Undertow

5. Holding On

6. Dusk

7. The Dark Glow

8. Crooked Shadows

9. Distant Suns

10. Vesper Light

11. Unitive/West

Über Thrice

Seit Thrice in den späten 90er-Jahren mit einem Sound auftauchten, der Hardcore und progressive Ambitionen verbindet, haben sie sich als Pioniere unter den Post-Hardcore-Bands etabliert. Von der Underground-Punk-Szene bis hin zu Major-Labels und einflussreichen Indie-Labels, mit einem reichhaltigen Katalog intensiver, bedeutungsvoller und emotionaler Alben, ist Thrice eine einzigartige Einheit, die mit jeder neuen Veröffentlichung an Bedeutung für ihre Fans gewinnt. Dustin Kensrue (Gesang/Gitarre), Teppei Teranishi (Gitarre), Eddie Breckenridge (Bass) und Riley Breckenridge (Schlagzeug) entwickeln sich in ihrem Sound und ihrer Substanz ständig weiter. Von ihren frühesten Veröffentlichungen bis hin zur kühnen Erkundung von Material aus mehr als 20 Jahren haben sich Thrice einen Ruf als Band für Musiker und Songwriter und eine Gruppe mit konsequenter Integrität aufgebaut, die bereit ist, künstlerische und kommerzielle Risiken einzugehen. Palms (2018), ihr erstes Album für Epitaph, debütierte auf Platz 1 der Indie- und Hard-Rock-Charts von Billboard. Und sie haben nie die Verbindung zu ihrem vielfältigen Publikum verloren, das man am besten jenseits der Billboard-Charts und massiven Streams versteht, durch persönlichen Einfluss und eine Beziehung, die über Jahre hinweg geschmiedet wurde. Das doppelte Jahrzehnte-Jubiläum von The Illusion Of Safety (2002) und The Artist In The Ambulance (2003) nährte unweigerlich die Energie und das kreative Selbstvertrauen, die in Horizons/West mündeten. Horizons/West, ihr 2025er-Studioalbum, erscheint als Pendant zu Horizons/East von 2021. Es führt die Themen und klanglichen Ambitionen des Vorgängers fort und steht doch völlig eigenständig da. Mit 2025 bekräftigen Thrice ihr Erbe und drängen weiter nach vorne.