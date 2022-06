Vainstream Rockfest 2022 – Weekend Two am 02.07.2022 auf dem Am Hawerkamp, Münster (Vorbericht)

Festivalname: Vainstream Rockfest 2022

Bands: Broilers, Bullet For My Valentine, Alligatoah, Stick To Your Guns, Fever 333, Madsen, Thrice, Turnstile, Touche Amore, Knocked Loose, Nasty, Ghostkid, Deez Nuts, Laura Jane Grace, The Rumjacks, Malevolence, Chubby & The Gang, Wargasm, XL Life, Dead Heat, Siamese, Our Mirage, Scowl

Ort: Am Hawerkamp, Münster

Datum: 02.07.2022

Kosten: VVK: 74,90 € (Ausverkauft)

Genres: Metal, Metalcore, Punk, Punkrock, Post Hardcore, Hardcore, Rock

Veranstalter: Kingstar Music (https://www.facebook.com/kingstarmusic/)

Link: https://vainstream.com/

Wer auf dem Weekend One eine Woche vor der zweiten Auflage des Vainstream Rockfest Blut geleckt hat, kann am 02.07.2022 die gleiche Austragungsstätte besuchen. Am Hawerkamp in Münster geht es hoch her, wenn ein erneuter Mix aus Metal, Metalcore, Punk, Punkrock, Post Hardcore und Hardcore durch die Stadt tobt. Es gibt für das zweite Open Air jedoch noch Karten und ihr habt damit doch noch die Chance, auch in diesem Jahr auf dem Vainstream Rockfest zu feiern. Der Preis von 74,90 € ist bei dem Line-Up völlig gerechtfertigt. Beachtet werden muss, wie in der Vergangenheit, dass die Veranstaltung kein Camping anbietet und ihr euch selber um Unterkünfte kümmern müsst, solltet ihr nicht direkt am Ende der Shows nach Hause düsen. Bei allen im Vorverkauf erworbenen Tickets ist die Berechtigung der kostenlosen Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs inklusive. Weitere Infos findet ihr dazu auf der Seite des Veranstalters.

Kommen wir endlich zu den Bands. Als Headliner führen die Broilers den Mob an. Ein Fast-Heimspiel für die Düsseldorfer Punkband, die in den letzten Jahren immer wieder bewiesen hat, dass sie ganze Hallen in Ekstase versetzen kann. Eine intensive Session ist vorprogrammiert. Gleiches kann man zweifelsohne auch von Bullet For My Valentine, Alligatoah und Stick To Your Guns behaupten. Letztere räumten bereits bei anderen Open Airs in diesem Sommer groß ab und konnten gewaltige Pits aus dem Boden stampfen. Ebenfalls keine Amateure und mit einer beachtlichen Fanbase versehen: Fever 333, Madsen, Thrice, Turnstile, Touche Amore, Knocked Loose und Nasty. Hier von kleineren Vorgruppen zu sprechen, wäre ganz klar eine Schande. Jeder der genannten Acts hat das Potenzial, den Abend auf ein noch höheres Level zu tragen und den drei Gruppen an der Spitze Feuer unterm Hintern zu machen. Das Line-Up hat noch mehr zu bieten, alle Bands und Infos findet ihr weiter oben in den Informationen oder auf den Kanälen des Veranstalters Kingstar Music. Ob das Konzept mit zwei Veranstaltungen auch ins nächste Jahr getragen wird oder eine Nachwehe der Corona-Pandemie ist, wird man wohl in den nächsten Wochen bereits erfahren, sobald die ersten Details für die Auflage 2023 veröffentlicht werden.