The Dark Tenor – Classic RoXX Live

The Dark Tenor feiert den Geburtstag des Klassik-Rebellen Tschaikowski mit der Veröffentlichung Classic RoXX Live, die am 20.05.2022 über Red Raven Music veröffentlicht wurde und fast eine Stunde Spielzeit umfasst. Der Raum wird schnell in den von Billy Andrews geschriebenen Melodien und Texten getränkt. Lange Zeit wurde der Name vom Musiker unter dem Deckmantel The Dark Tenor versteckt. Musikalisch verbindet er Welten miteinander. Vom Crossover zur klassischen Musik bis symphonisch angereicherte Rock Beats – alles passt in das Konzept des stimmgewaltigen Sängers. Durch seine Vielfalt ohne Ketten und Zwänge springt er zwischen den Genres mühelos umher. Das gefällt seit seinem Debütalbum Symphony Of Light von vor acht Jahren nicht allen. Begutachtet man die Stücke und setzt sich intensiv mit den Werken auseinander, muss man feststellen, dass Billy Andrews Herz sogar im Symphonic Sektor schlägt. Alle Nummern leben von der fest implementierten Säule, die durch die verschiedenen Gesangsfarben aufgehellt oder verdunkelt wird. Classic RoXX Live offenbart eine kleine Session, die eher positiv auf den Hörer wirkt, als ihn im Alltagsstress herunterzuziehen. Gut gelaunt kann man auch als Metalhead bei den lockeren Melodien mit dem Kopf wippen. Die Liveaufnahmen bestätigen schnell diese Tendenz. Mit Spaß an seiner Musik und dem Austausch mit den Anhängern fährt Billy sein ganzes Können auf. Auf der Livebühne trifft das maskierte Phantom auf Billy Andrews! Eine Person verschmilzt zu zwei Rollen, die ab diesem Herbst sogar wieder live erlebt werden kann. Über den von mir so oft genannten Tellerrand muss man blicken wollen, ansonsten ist The Dark Tenor doch zu weit in nicht ganz einfach zu benennende Mainstream-Gefilde hinausgeschwommen. Wirklich massentauglich dürfte der Künstler gar nicht agieren können, dafür ist sein Weg ein spezieller, den man erst einmal verstehen und lieben lernen muss. Freunde der 80er-Radio-Rock Welle bekommen mit Classic RoXX Live die meisten Querschnitte. Weiter losgelöst fliegt The Dark Tenor mit den 14 Tracks zu einer nächsten guten Veröffentlichung, die nicht unter den Tisch fallen darf.

