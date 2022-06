Unherz – Sinnkrise

Artist: Unherz

Herkunft: Alzey, Deutschland

Album: Sinnkrise

Spiellänge: 65:22 Minuten

Genre: Deutschrock

Release: 08.07.2022

Label: Massacre Records

Link: www.unherz.com

Bandmitglieder:

Gesang, Gitarre – Felix Orschel

Gitarre – Andreas Arnold

Bass – Benny Daniel

Schlagzeug – Matthias Heylmann

Tracklist:

Loewenherz Steck Den Kopf Nicht In Den Sand Ich Falle Finde Deine Flügel Sinnkrise Als Gäbe Es Kein Morgen Auch Engel Können Fallen Gib Nie Auf Gewinner, Die Immer Nur Verlieren Es Ist An Der Zeit Ich Lebe Der Letzte Vorhang

Es ist bereits das neunte Studioalbum, das Unherz am 08.07.2022 auf Massacre Records veröffentlichen. Der Titel Sinnkrise lässt vermuten, dass es um tiefgründige Themen gehen wird. Tatsächlich weckt das Album verschiedene Stimmungen in verschiedenen Situationen bei mir. Als ich es das erste Mal auf einer Autofahrt hörte, hatte ich gute Laune, war unterwegs zu Freunden, hatte Spaß. Ich schluckte erst mal, als die ersten Texte auf mich einprasselten und schaltete dann auch irgendwann aus, denn es wurde für mich in dem Moment zu viel, zog mich runter. In einer völlig anderen Situation, in der es mir nicht so gut ging, in der ich deprimiert war und alles so ungerecht war, hatte es eine völlig andere Wirkung. Plötzlich fand ich es motivierend. Wollte aufstehen, kämpfen, weitermachen. Es zeigt wieder einmal, was Musik macht. Zeigt, wie wichtig der Job ist, den die Musiker da für uns machen.

Löwenherz als erster Song ist da direkt ein gutes Beispiel. Es geht um Angst, Verlust, Tiefpunkte im Leben, aber auch um den Wiederaufstieg, den Kampf zurück ans Licht. Der Sound ist schnell, treibend, hat mich anfangs fast überrollt. Steck Den Kopf Nicht In Den Sand verrät schon im Titel, dass es auch hier um Mutmachen und Aufstehen geht. Sich wieder hochkämpfen. Dass es egal ist, wie oft man Fehler begeht, Hauptsache, man macht weiter. Die Stimme von Felix Orschel bohrt sich in den Kopf und wie ein Mantra läuft der Refrain in mir ab. Obwohl mich der Text grad echt abholt, kann ich mir auch gut vorstellen, wie Menschen zu diesem Song auf Konzerten abfeiern werden. Es ist eine gute Mischung aus Melancholie und Kraft, die man ruhig positiv bejubeln darf. Die letzte Minute ist mir dann allerdings doch ein wenig zu dramatisch, denn hier wird nun nur noch gepfiffen. Das hätte man ruhig abkürzen dürfen. Ich Falle bleibt auf einer Ebene mit der Schwere der ersten Songs. „An diesen schwarzen Tagen fehlt mir meine ganze Kraft“ beschreibt sehr gut, wie man sich fühlt, wenn sich das schwarze Loch vor einem auftut und man mit aller Kraft versucht, sich nicht hineinfallen zu lassen. Finde Deine Flügel kommt an dieser Stelle irgendwie gut, es ist ein schöner Gedanke, seine Flügel zu nutzen und seinen Weg zu finden. Die Kraft aus sich selbst zu schöpfen und für sich zu kämpfen. Sinnkrise holt mich nicht so wirklich ab. Textlich wieder sehr treffend, ist es hier irgendwie zu eintönig verpackt. Mit Als Gäbe Es Kein Morgen ist die Hälfte des Albums erreicht. Waren die ersten Stücke noch schnell und drängend, wird es jetzt hier in der Mitte sehr ruhig, aber leider auch zu langweilig für mich. Ich hab jetzt genug von Melancholie und würde mir grad etwas Kraftvolles mit besserer Laune wünschen. Auch Engel Können Fallen ist irgendwie eine schöne Ballade, aber zieht mich nicht wirklich wieder nach oben. Dann kommt Gib Nie Auf und irgendwie bin ich direkt erleichtert, weil es allein vom Sound her schon nach vorne geht und nicht mehr drückt. Der Text wirkt wie aus einem Motivationsbuch, auch hier wieder der Refrain irgendwie mantramäßig. Leider lässt die Kraft im Laufe des Stückes nach, es hätte gerne etwas mehr ballern dürfen. Gewinner, Die Immer Nur Verlieren hört sich für mich etwas frustriert an, beschreibt es doch den Traum vom Erfolg und dass es irgendwie scheinbar doch nie reicht. Irgendwie finde ich, dass es der bisherigen Aussage dieses Albums an dieser Stelle widerspricht. Es Ist An Der Zeit ist mir schon nach kurzer Zeit zu anstrengend, wirkt für mich altbacken und langweilig. Als dann noch eine Frauenstimme loslegt, hab ich so ein Disney-Melodram-Fluchtgefühl und breche den Song ab. Hier bin ich falsch. Zum Glück wird der Sound bei Ich Lebe dann noch mal schneller und instrumentenlastiger. So richtig abholen kann er mich dann aber doch nicht. Der Letzte Vorhang ist dann Gott sei Dank noch mal etwas kraftvoller und zieht das auch durch. Dann ist es vorbei und ich bin echt etwas geschafft.