Static Abyss – Labyrinth Of Veins

Im April haben die beiden nicht unbekannten Amerikaner Chris Reifert und Greg Wilkinson ihre Klingen abermals gewetzt. Hinter dem unheiligen Duo steckt die geballte Autopsy-Power, die man einem Genre-Sympathisanten gar nicht weiter näherbringen muss. Sowohl die Todesbleimaschine aus San Francisco in Kalifornien als auch ihre Musiker kann man aus der Szene nach 35 Jahren nicht mehr wegdenken und haben einen Legendenstatus erreicht, der unanfechtbar bis in alle Ewigkeit andauern wird. Ein widerliches Monster aus Doom und Death bringen sie seit Neustem unter dem Namen Static Abyss auf diesen Planeten. Das Labyrinth Of Veins verschnürt den Hörer in seinem eigenen Körper und lässt ihn qualvoll ausbluten. Aus jeder Öffnung des Körpers tropft ganz fein das langsam gerinnende Blut. In 33 Minuten zermürben die Künstler jeden noch intakten Knochen, bis man ihn als Tierfutter mit in die Tröge der Schweine füllen könnte. Einen der deutlichsten Mindfucker bringen sie mit Mandatory Cannibalism auf den Punkt, der im langsamen Modus das auserwählte Opfer förmlich zu Tode quetscht. Wer diesen kriechenden Death Metal mit einer unglaublich zerberstenden Power liebt, der kommt beim neuen Projekt Static Abyss voll auf seine Kosten. Auf der einen Seite simpel, was Schlagzeuger und Sänger auf den Tonträger brennen, doch aus den Händen von Chris Reifert klingt der Cocktail wie das böseste Zerwürfnis, welches dieses Jahr das Licht erblicken darf. An der Gitarre und Bass bringt Greg die letzte Tiefe mit in die Tracks. Labyrinth Of Veins stolpert gar durch die schier unendlichen sechs Minuten, schafft es aber im letzten Moment, die Klinge tief in die pulsierende Halsschlagader zu stecken. Genie und Wahnsinn – das trifft einmal mehr auf Chris zu, der alleine hinter seiner Schießbude ein prägnantes Bild abgibt, welches man einmal gesehen, nie wieder aus dem Kopf bekommt. Als Ersatz für eine eh sehr seltene Autopsy-Sause kann man auch Static Abyss anbieten, die nach meiner Einschätzung wohl ebenso selten eine Bühne entern werden. Wie dem auch sei, Labyrinth Of Veins kann man anbieten, auch wenn der letzte lebensbeendende Biss in den Nacken fehlt.

