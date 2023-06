The Hu – Rumble Of Thunder

The Hu, die berühmte mongolische Hunnu Rock/Folk Rock-Band, haben im letzten Jahr ihr zweites Studioalbum Rumble Of Thunder veröffentlicht. Das Album wurde am 02.09.2022 unter dem Label Better Noise Music veröffentlicht und hat eine Spieldauer von gut einer Stunde. Passend zur angekündigten Deluxe Edition der Platte, die am 30.06.2023 erscheinen wird, wollen wir noch mal in die Songs hineinhören. The Hu stammen aus Ulaanbaatar, der Hauptstadt der Mongolei, und werden von B. Dashdondog, auch bekannt als Dashka, produziert, der auch als Songwriter tätig ist. Die beeindruckende Stimme kommt von TS. Galbadrakh, auch bekannt als Gala. G. Nyamjantsan, aka Jaya, spielt die mongolische Gitarre, während N. Temuulen, auch bekannt als Temka, die mongolische Pferdekopfgeige beherrscht und Untertongesang liefert. B. Enkhsaikhan rundet die Formation mit seinen traditionellen mongolischen Einflüssen ab.

Passend zu den kommenden Headline-Shows und Festivalauftritten in Europa und Großbritannien, dürfen sich Fans über exklusive Bonustracks und Inhalte auf der Deluxe Version freuen. Eine durchaus spannende Ankündigung ist die Zusammenarbeit mit Serj Tankian von System Of A Down und DL von Bad Wolves für eine neue Version des Songs Black Thunder. Das dazugehörige Musikvideo findet ihr direkt weiter unten nach diesen Zeilen. Die Folk Einflüsse, gepaart mit modernen Strukturen, bringen The Hu in eine ganz besondere Stellung. Starke Refrains, aber auch weitläufige Melodiebögen gehören zum Sound der Exoten.

Mit ihrem einzigartigen Stil und ihrer fesselnden Musik haben sich The Hu zu einer international gefeierten Band entwickelt. Ihr Album Rumble Of Thunder und seine Deluxe Edition versprechen ein weiteres Kapitel in ihrer beeindruckenden musikalischen Reise zu werden. Die neue Version von Black Thunder gefällt mir persönlich wirklich gut und auch das Originalalbum hat es mit seinen kleinen Höhepunkten verdient, in der Folk Rock Szene gehört zu werden. Hier und da wirken The Hu etwas schwerfällig und langatmig, was aufgrund der mongolischen Einflüsse kaum anders zu händeln ist. Das Klangerlebnis bleibt dafür einzigartig. Die Umsetzung und das Konzept des zweiten Silberlings kann man ohne Probleme auch nach fast einem dreiviertel Jahr ohne Probleme anbieten. Wer bislang noch nicht zugegriffen haben sollte, kann entspannt bis Ende Juni warten und die CD-Sammlung mit der Deluxe Version auffüllen.

HIER! geht es für weitere Informationen zu The Hu – Rumble Of Thunder in unserem Time For Metal Release-Kalender.

