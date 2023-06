Necrotted: erste Single und VVK-Start

Nachdem das süddeutsche Todesblei-Kommando Necrotted die Veröffentlichung ihres neuen Studioalbums Imperium angekündigt hat, folgt jetzt passend zum Vorverkaufsstart die erste Single Ignorance Is Fear.

Das neue Album erscheint am 22. September 2023 via Reaper Entertainment & Blood Blast.

Ignorance Is Fear wurde – wie das gesamte Album – von Jeff von Defocus aufgenommen und von Björn von Acranius abgemischt und gemastert. Das Musikvideo zum neuen Song wurde erneut von Sio Motion produziert.

Seht euch das Video hier an:

Die Band kommentiert:

„Ignorance Is Fear ist eine weitere Single, die wir euch inklusive eines professionellen Musikvideo stolz präsentieren. Der neue Song zeigt noch mal eine andere Seite unseres musikalischen Schaffens und kann mit treibenden Slam-Parts und Breakdowns sowie mit Death Metal-Riffs der älteren Schule überzeugen. Als Gastsänger haben wir für diesen Song außerdem Tomáš von Abbie Falls und Simon von Defocus hinzugeholt. Mit beiden Bands waren wir im April erst auf Tour und uns verbindet eine Bandfreundschaft. Inhaltlich kritisiert die neue Single die Ignoranz und das politische Desinteresse sowie die Angst vor allem Neuen und Fremden von Menschen, die nur in ihrem Mikrokosmos leben und denken.

Des Weiteren freuen wir uns wahnsinnig, dass wir im September 2023 ein weiteres, mittlerweile fünftes Studioalbum veröffentlichen werden, das den Namen Imperium tragen wird.“

Imperium wird diese 9 Songs beinhalten:

1. A Veiled Awakening

2. Reich Der Gier

3. Sow Sorrow For Victory

4. Artificial Truth

5. Ignorance Is Fear

6. Round X: Freedom V Security

7. Imperator

8. Order Beyond All Bounds

9. My Reign Come, My Will Be Done

Der Vorverkauf hat begonnen, das neue Album Imperium kann u.a. hier vorbestellt werden: www.reaper-entertainment.com

Weitere Infos in Kürze!

