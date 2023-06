Kings Never Die – All The Rats

Das Debütalbum All The Rats der US-amerikanischen Truppe Kings Never Die ist ein Tribut an den Hardcore/Punk. Am 26.05.2023 wurde das Album unter dem renommierten Label Metalville / Rough Trade veröffentlicht und hat eine Spielzeit von energiegeladenen 30 Minuten. Kings Never Die setzen auf eine Mischung aus hymnenmäßigen Mitsingrefrains, funkigen Grooves und einer rohen Punk-Attitüde, die den Geist des NY Hardcore verkörpert.

Die Mitglieder dieser Gruppe, die sich im Jahr 2019 formierte, bringen eine beeindruckende musikalische Erfahrung mit sich. An den Drums haben wir Danny Schuler, der bereits als Schlagzeuger für Biohazard sein Talent bewiesen hat. An der Gitarre haben wir Dan Nastasi, der früher bei Dog Eat Dog aktiv war und nun mit seinem rauen und melodischen Spiel die Songs von Kings Never Die prägt. Die insgesamt fünf Musiker präsentieren eine Reihe von Songs, die das Feuer und die Intensität des Hardcore/Punk-Genres entfachen. Mit packenden Riffs, brachialen Drums und einem kraftvollen Gesang ist jeder Song ein Sturm der Emotionen. All The Rats lebt von der Energie und Aggression, die viele kleine Höhepunkte generieren können. Insgesamt kommen die Stücke wie This One’s For You oder Were We Friends At All? zwar gut weg, erfinden das Hardcore Rad jedoch nicht neu.

Die Texte auf dem Album reflektieren die Härten des Lebens, soziale Missstände und den Kampf gegen die Widrigkeiten der Welt. Kings Never Die scheuen sich nicht davor, ihre Meinung laut und deutlich zu äußern und den Finger in die Wunde zu legen. Sie nutzen ihre Musik wie bei den Tracks All The Rats und WeNeed The Truth als Ventil, um ihre Botschaft zu verbreiten und Hörerinnen und Hörer dazu zu inspirieren, für Veränderung einzustehen. Das Werk ist ein aufrüttelndes Album, das den Geist des NY Hardcore atmet. Eine Hommage an die Wurzeln des Genres, die alle Protagonisten in sich aufgesaugt haben und nun lautstark zum Besten geben. Mein Highlight hört auf den Namen Make Them Anymore, aber hört am besten selber mal rein.

