Festival Guide: die Metal- und Rockfestivals im Juni 2023

Im Juni sind wir quasi mitten im Festivalsommer. Auch wenn die ersten Hiobsbotschaften zur diesjährigen Saison durch die Presse gingen (die Absage des Download Germany 2023 und die des Hell Over Halen 2023), sehen wir trotzdem sehr positiv in den Sommer. Denn die wichtigen Eckpfeiler Rock Am Ring 2023 und Rock Im Park 2023 bringen bereits in am ersten Juniwochenende große Ansprüche an die Saison. Da wo Am Ring und Im Park eher die „mainstreamigeren“ (wenn es so was gibt) Rock- und Metalbands zu Hause sind, bleiben jedoch genug alternative Veranstaltungen im Monat Juni für die Anhänger der härteren Gefilde. Denn auch wenn die Foo Fighters, Limp Bizkit, Rise Against, Die Toten Hosen, Kings Of Leon, Tenacious D, K.I.Z. und Bring Me The Horizon oben auf der Liste der Zwillingsfestivals stehen, sind unsere Leser auch auf die weiter unten stehenden Bury Tomorrow, Hollywood Undead, Nofx, Arch Enemy, Steel Panther, Motionless In White und Jinjer scharf. Also kann man sagen, dass das erste Juniwochenende einiges zu bieten hat. Gerade auch, da die Preise um bis zu 20 % reduziert wurden.

Die zweite Juniwoche ist dann aber in ganz Europa etwas los. Wo sich die Briten über das Download Festival 2023 freuen, wird in Polen beim Mystic Festival 2023 gefeiert, die Schweden singen zu (unter anderem) Iron Maiden, Def Leppard, Ghost und Mötley Crüe beim Sweden Rock 2023 und auf den Nickelsdorfer Pannonia Fields findet das Novarock Festival 2023 statt. Die Niederlande heben beim Into The Grave 2023 neue Gräber aus und in Interlaken wird aus einem Flugfeld das Greenfield Festival 2023. In Deutschland gibt es gleich vier Festivals für die Anhänger des Rock und Metals. Das bekanntere darunter ist wahrscheinlich das Metal Frenzy Open Air 2023 im schönen Gardelegen. Wo sich Dark Tranquility und die Excrementory Grindfuckers die Klinke in die Hand geben, freut man sich auch über eine kühle Erfrischung im anliegenden Erlebnisbad. Für wen in Gardelegen nichts dabei ist, der kann ja zum M:O:A – M.I.S.E. Open Air 2023, nach Siegen zum Freak Valley Festival 2023 oder vom 9. bis 11. Juni zum Chronical Moshers Open Air 2023 pilgern.

Wow – wir sind erst bei der Hälfte des Monats und könnten bis hierhin schon über 1.000 Bands gesehen haben. Gut, das ist natürlich nur hypothetisch möglich, da man sich dafür doch recht arg zerreißen müsste. Doch das ist eine ganz andere Geschichte – auch wenn ich das jedes Jahr aufs Neue versuche. Geklappt hat es bisher noch nicht, auf mehrere Festivals innerhalb einer Woche zu gehen. Aber zurück zur Festivalwoche drei im Juni.

Wo wir in der letzten Woche zehn Festivals in unserem Guide gelistet hatten, gibt es jetzt zwar weniger aufzuzählen, doch DAS Metal Festival Europas ist im Juni ganz klar das Hellfest 2023. Dieses Jahr werden an vier Tagen 100.000 Besucher im eher beschaulichen Clisson (Frankreich) erwartet. So zieht das Festival auf eine Stufe mit dem Wacken Open Air, Graspop Metal Meeting oder dem Rock Am Ring Festival. Gut, bei einem Line-Up, welches gefühlt jede Metalband der Welt beinhaltet, kann ich mir das Aufzählen sparen. Ich packe euch lieber mal das Poster hier in den Artikel. Wer da nichts findet, der sollte lieber mal schauen, ob er/sie auf time-for-schlager.eu gelandet ist. Gerade da das Graspop Metal Meeting 2023 am selbigen Wochenende in Belgien stattfindet, ist bemerkenswert, dass sich beide Festivals nicht das Publikum streitig machen. Da ist bemerkbar, dass die europäische Metalszene (die bereit ist, auf eins der Megafestivals zu gehen) doch groß genug zu sein scheint. So teilen sich die beiden großen Festivals ein paar Top-Acts darunter Slipknot, Parkway Drive, Guns n’ Roses, Pantera, Ghost und viele weitere.

Im Vergleich sind die Festivals, die sonst noch am selbigen Wochenende stattfinden, richtig klein. Das Copenhell Festival 2023 zieht ca. 50.000 Besucher nach Dänemark, zum Sternenklang Festival 2023 werden wieder ca. 1.000 Gäste erwartet und das Der Detze Rockt – Open Air 2023 ist mit 2.000 Anhängern gut gefüllt. Doch das soll nichts heißen. So haben wir alle schon erlebt, dass gerade die familiärer wirkenden Festivals die besten Partys bedeutet haben. Macht es doch manchmal mehr Spaß, gefühlt jeden Nachbarn zu kennen, als in der Masse fast schon anonym unterzugehen.

Das bereits besprochene Festival Download Germany Festival 2023 hätte am vierten Juniwochenende stattfinden sollen. Doch wegen zu geringer Nachfrage beim Ticketverkauf haben die Veranstalter des Festivals bereits Ende Mai mit der Rückabwicklung begonnen. Wer nicht zum Hockenheimring fahren kann, kann sich ja jetzt vielleicht noch zum Full Force Festival 2023 einchecken. Denn auch wenn ich persönlich noch nie in Ferropolis gewesen bin, sehen die Bilder vom Full Force jedes Jahr aufs Neue perfekt aus. So kenne ich kein Festival, welches eine unverwechselbarere Location bietet – vielleicht noch das Tolminator Festival – doch das ist ja erst später in diesem Jahr. Wer in der Nähe der niederländischen Grenze wohnt, der kann schauen, ob das Jera On Air 2023 in Ysselsteyn nicht etwas für ihn ist. Das für Metal und Hardcore bekannte Festival findet nämlich wieder vom 22. bis 24. Juni statt.

Den spanischen Monatsabschluss machen die Festivals Resurrection Fest 2023 und das Barcelona Rock Fest 2023. Während man sich garantiert auf der iberischen Halbinsel ordentlich die Haut verbrennt, gibt es in Deutschland eine schwarze Sonne zu befeiern. Beim 24. Under The Black Sun 2023, beim Protzen Open Air 2023 und für die Schwarzburger Metalwiese Open Air 2023 sind mit Sicherheit noch Tickets zu bekommen.



