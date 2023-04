Festival Guide: die Metal- und Rockfestivals im April 2023

Nachdem der März bereits zeigen konnte, was in ihm steckt, bricht der April bereits die ersten großen perforierten Stellen der Tickets des Festivalsommers 2023. Wo es in der Kalenderwoche 13 mit den Bands Master, Nocturnal, Insanity Alert, Odium, Mortician, Exorcizphobia, Elvenpath, Generation Steel, Deceiver, Distant Past, Protz, Megaton Sword, Iron Jaws, Chaospath, Ambush, Ravager, Alltheniko, Extinction, Aeon Black und Purify beim XIII. Taunus Metal Festival ordentlich auf die Mütze gibt, freuen sich in Geiselwind bereits (Metal Franconia Festival 2023) auf Ensiferum, Nanowar Of Steel und viele weitere laute Acts. Mit Metalcore-lastigen Bands wie Bury Tomorrow oder den Headlinern The Ghost Within wird die Festivalreihe des Merchandise-Mailorders Impericon in Wien (hier) eingeleitet. Die netten Indoor Events, welche zusätzlich auch in Leipzig (hier), Zürich (hier), Oberhausen (hier) und München (hier) Halt machen, sind seit Jahren bereits ein Garant für knackige Mosh- bzw. schweißtreibende Circle Pits. Über Ostern darf man sich zwischen dem Easter Cross Festival 2023 und dem Dark Easter Metal Meeting entscheiden.

Doch markiert der April auch den Start der Festivals, die drei und mehr Tage lang sind. Wo das Ragnarök vom 13. bis zum 15. die Menschen vor und auf die Bühne bewegt, ist in der Tauberfrankenhalle in Königshofen mit dem Keep It True XXIII das erste Vier-Tages-Festival 2023 am Start. Den Abschluss des Starts machen die drei Festivals Hell Over Halen (in Emstek), Rock In Rautheim und die Andernach Metal Days. Gerade das Letztgenannte hat sich bei uns als fester Termin im Kalender eingebrannt. So wird das (kleiner als) 30.000 Einwohner Örtchen in der Pfalz durch eine lebendige Metalkultur vor Ort mehrfach im Jahr zu einer Pilgerstätte für allerhand Metalheads.

Wer weitere Informationen benötigt oder den gesamten Festivalsommer durchplanen möchte, dem legen wir unseren Festival Guide ans Herz. Erfahrt in einer übersichtlichen Karte, wo welches Festival stattfindet und plant somit eure Sommertour, solange es noch Tickets gibt.

