Festival Guide: die Metal- und Rockfestivals im März 2023

Auch wenn der Monat März eher weniger für große Festivals bekannt ist, kann sich ein Metalhead bereit jetzt schon auf die Festivalsaison 2023 freuen. Eingeheizt wird beim Hell Over Hammaburg, den Wacken Winter Nights und beim Fuck Cancer Festival. Doch damit nicht genug, in der zweiten Woche laden unter anderem Ensiferum, Grave Digger, Legion Of The Damned und Traitor zum 7. & 8. Metal Diver Festival nach Marsberg ein. In Heidelberg feiert man am 18. März 2023 das Deathfest während das Braincrusher In Hell am 24. und 25. mit Bodyfarm, Grave, Uada oder The Committee aufwarten. Wer in den April tanzen will, der wird beim Taunus Metal Festival und Metal Franconia Festival seine Freude mit Deceiver, Elvenpath, Debauchery, Ensiferum, Korpiklaani, Legion Of The Damned, Nanowar Of Steel und vielen weiteren beschallt.

Also wenn jetzt jemand sagt, dass der März kein Festivalmonat sei, der sollte man genauer in unseren Festival Guide schauen, denn ich denke, da ist doch einiges los. Der Festival Guide ist ein seit Februar 2023 neues Format, welches wir bei Time For Metal für unsere Leser pflegen. Hinter dem Guide steckt ein Festivalkalender samt Karte. Im Kalender können sich interessierte Leser informieren, wo und wann welches Rock- und Metalfestival in Deutschland stattfindet. Über Funktionen wie den Routenplaner kann ein Fan seine Festivalsaison planen. Wer aktiv am Festival Guide mitarbeiten möchte, dann dies gern tun. Wir suchen immer Metalheads und Fans aller Subgenres, die gerne Festivalberichte, Konzertreviews, Newsartikel, Rezensionen und mehr schreiben wollen. Bewerbt euch doch einfach unter folgender Adresse: hier. Wer Time For Metal finanziell mit einem Kaffee im Monat supporten will, den heißen wir über unseren Steady-Account (hier) als Fördermitglied herzlich willkommen.

Festival Kalender März 2023

0 Geladene Ereignisse

Heute 0

Nichts gefunden





Agenda

Monat

Woche

Tag

Tabelle

Kastengitter

Karte Agenda Monat Woche Tag Tabelle Kastengitter Karte

Kalender Kategorie Veranstalter Eventort Angesagt Nur hervorgehobene

Einschließen

Ausschließen Nach mehr suchen Keine Events gefunden - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DN_T DN_T DN_T DN_T DN_T DN_T DN_T DN_T DN_T DN_T DN_T DN_T DN_T DN_T DN_T DN_T DN_T DN_T DN_T DN_T DN_T DN_T DN_T DN_T DN_T DN_T DN_T DN_T DN_T DN_T DN_T DN_T DN_T DN_T DN_T DN_T DN_T DN_T DN_T DN_T DN_T DN_T - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DN_T DN_T DN_T DN_T DN_T DN_T DN_T Du hast keine Termine für diesen Tag Nach mehr suchen Keine Events für diesen Monat Nach mehr suchen Keine Events für diesen Monat In dieser Zeitleiste wurden keine zugeordneten Ereignisse gefunden.

Banner