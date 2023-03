Nemesis Sopor: neues Album „Firmament“ erscheint am 03.03.2023

Die deutschen Mystiker Nemesis Sopor veröffentlichen ihr viertes Album Firmament als CD (lim. 300) und LP (lim. 200).

Stilistisch im Bereich des atmosphärischen Black Metal anzusiedeln, pendelt die Musik zwischen rasender Raserei und kontrastierenden Momenten der Klarheit und Stille.

Die 2008 in Dresden gegründete Band lässt in ihrem visionären Sound auch Anklänge an progressives Songwriting und sogar Rockelemente erkennen.

Firmament Tracklist:

1. Detritus

2. Argus

3. Apsis

4. Paresis

5. Monument

6. Wall

Die Band erläutert:

„Firmament erforscht lyrisch Aspekte der Freiheit. Insbesondere wird die Frage aufgeworfen, ob Freiheit überhaupt existiert – und welche Auswirkungen dies auf das Leben des Einzelnen haben könnte, und wie Freiheit in bestimmten Situationen angewendet werden sollte. Wie weit können oder sollten wir gehen, um Freiheit zu gewähren/zurückzunehmen.

Wie weit wir also gehen sollten und was erlaubt sein sollte, ist natürlich eine Frage des Diskurses zwischen Menschen, Gesellschaften, der Regierung usw. Je nachdem, wo man sich befindet, wie spät es ist und welchen kulturellen Hintergrund man hat, kann sich das ändern.

Da jeder Einzelne davon direkt betroffen ist, halten wir es für wichtig, diese Fragen zu stellen und zu bestimmen, wo diese „Grenze“ verläuft.

Ebenso grenzbestimmend ist das Element des Albumtitels Firmament. In unserem Konzept könnte man sich das Firmament als eine Art Grenze zwischen unserem irdischen Reich und dem himmlischen vorstellen. Es ist schwer zu erreichen, schwer zu verstehen, wo genau diese Grenze liegt und was sich jenseits von ihr befindet. Vielleicht völliges Chaos/Freiheit?

Wo wir diese Grenze zwischen Ordnung und Chaos ziehen, hängt von unserem kulturellen Hintergrund, unserer Religion usw. ab.

Wie groß ist Ihr persönliches Firmament? Können oder wollen Sie daraus ausbrechen oder lassen Sie Ihre Freiheit durch religiöse/kulturelle/persönliche/gesellschaftliche Regeln und Normen einschränken?“

Nemesis Sopor Line-Up:

RS – Guitars, Vocals

AB – Guitars

XM – Bass

FK – Drums

https://www.facebook.com/nsopor