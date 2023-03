Punk Rock Holiday 2023: Lineup fast komplett

Gerade flog uns folgende Pressemitteilung der Veranstalter des Punk Rock Holiday Festivals 2023 in die Mailbox:

„Hey, hey, hey, PRH FAM! Macht euch bereit zu tanzen, denn wir haben ein paar Neuigkeiten für euch! Wir haben soeben einige neue Bands zu dem bereits großartigen Lineup hinzugefügt! Dropkick Murphys werden unser Headliner sein, und sie werden das Haus garantiert zum Beben bringen mit ihrer hochoktanigen Performance. Und das ist erst der Anfang! Macht euch gefasst auf Frank Turner And The Sleeping Souls, The Toy Dolls, Satanic Surfers, Agnostic Front, Scream, Booze And Glory, Scowl, Antillectual, Diesel Boy, Buster Shuffle, Versus The World, und mehr!

Beach Stage-Bands, um zu sehen, ob sie noch welche für Euch haben. Hier geht’s lang: Oh, habt ihr es verpasst, ein Festivalticket zu ergattern? Keine Sorge, wir sind für euch da und haben eure Rücken! Checkt wie immer mit den-Bands, um zu sehen, ob sie noch welche für Euch haben. Hier geht’s lang: https://bit.ly/PRH2023Tickets

Weitere Infos zum Festival findet ihr selbstverständlich in unserem Festival Guide: