EMP x Dropkick Murphys: die Könige des Celtic Punk machen auf ihrer EU-Tour Halt in Lingen

Wo auch immer die Dropkick Murphys mit ihrer einzigartigen Mischung aus Punkrock, Irish Folk, Hardcore-Punk und Rock auftauchen, ist Fans eine großartige Zeit garantiert. Die irisch-amerikanische Folk-Punk-Band aus Quincy, Massachusetts, ist bekannt für ihren lauten, kämpferischen Sound, ihre energiegeladenen Live-Shows, ihre starke, kompromisslose Haltung sowie ihr gesellschaftspolitisches Engagement und prägt das Genre seit mehr als 20 Jahren. Das Oktett ist nicht nur ein gern gesehener und renommierter Gast auf allen großen Festivals, sondern sorgt weltweit für ausverkaufte Venues, wenn es seine kraftvollen Shows und neue Musik auf die Bühnen und in die Circle Pits der USA, Europas und darüber hinaus bringt. Für ihren Sound kombiniert die Band traditionelle irische Instrumente wie Dudelsäcke, Tin Whistles, Mandolinen und Akkordeons in ihren Songs, die Geschichten aus der Arbeiterklasse erzählen, von Solidarität, Widerstand und sozialem Engagement.

Am 1. November feiern die Dropkick Murphys ihr aktuelles Album For The People (digital veröffentlicht am 4. Juli 2025, ab 10. Oktober auf CD und Vinyl erhältlich) in der EmslandArena in Lingen (AUSVERKAUFT!) im Rahmen ihrer Europatour. EMP Exclusive Merchandise Products freut sich, sie kurz vor der Show zu einer besonderen Autogrammstunde im EMP-Store & Outlet in Lohne begrüßen zu dürfen – der nächste Höhepunkt in der Reihe der Fan-Events des E-Commerce-Spezialisten in seinen Retail Stores.

Was? Dropkick Murphys Autogrammstunde

Wann? 1. November 2025

von 17:15 Uhr bis 18:15 Uhr

Wo? EMP-Store & Outlet, Einsteinstraße 6, 49835 Wietmarschen/Lohne

Die Band um die Sänger Ken Casey und Al Barr freut sich darauf, ihre Fans zu treffen, die gerade erschienenen physischen Albumversionen zu signieren und ein paar nette Gespräche zu führen, bevor sie in der EmslandArena und bei den verbleibenden Shows ihrer EU-Frühjahrstour die rohe Energie des Punk entfesseln.