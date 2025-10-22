Burning Q Festival 2026: haben Endseeker, Tyranex und Human Prey bestätigt

Das Burning Q Festival 2026 in Osterholz-Scharmbeck nimmt weiter Fahrt auf: Mit Endseeker, Tyranex und Human Prey wurden die nächsten Acts angekündigt.

Grave Digger, Immolation, Atlantean Kodex, Endseeker, Spectral Wound, Crypt Sermon, Megaton Sword , For Victory (Bolt Thrower Tribute Band), Phantom Spell, Rană, Nephylim, The Chainsaw Demons, Traktat,Tyranex und Human Prey. Folgende Bands wurden bereits bestätigt:),und

Am 23.07. und 25.07.2026 wird Freißenbüttel erneut zur Austragungsstätte für Metal-Fans, die sich auf eine explosive Mischung aus verschiedenen Genres freuen können. Sichert euch frühzeitig Tickets, die Auflage 2025 war bereits Wochen vor dem Open Air ausverkauft und auch für 2026 läuft der Vorverkauf für den Veranstalter sehr gut.

Ab 2026 benötigt ihr ein Fahrzeugticket für 5€, um in diesem übernachten zu können. Der Preis ist pro Fahrzeug, unabhängig von der Personenzahl. Das Tickets erhaltet ihr im Onlineshop, können aber auch vor Ort gekauft werden.

Tickets gibt es hier: https://www.burningq.de/tickets

Ihr erhaltet die Hardtickets im Onlineshop und auch bei den langjährigen VVK-Partnern in Osterholz-Scharmbeck und Bremen: Hot Shot Records, Musicland OHZ und Vereinsheim Freißenbüttel.