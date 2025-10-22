Bjørn Andreas Bull-Hansen – Viking − Das Gesetz Des Danelags

Buchtitel: Viking − Das Gesetz Des Danelags

Sprache: Deutsch

Seitenanzahl: 624 Seiten

Genre: Saga, Historik Roman

Release: 17.09.2025

Autor: Bjørn Andreas Bull-Hansen

Link: https://www.penguin.de/buecher/bj%C3%B8rn-andreas-bull-hansen

Verlag: Penguin Verlag

Buchform: Paperback, Klappenbrosch.

ISBN-Nummer: 978-3-328-11228-0

Mit Viking – Das Gesetz Des Danelags erschien am 17.09.2025 der mitreißende vierte Band der epischen Jomswikinger-Saga des norwegischen Autors Bjørn Andreas Bull-Hansen im Penguin Verlag. Der historische Roman, packend erzählt und voller nordischer Atmosphäre, umfasst 624 Seiten und liegt in einer hochwertig gestalteten Paperback-Ausgabe mit Klappenbroschur vor. Der Autor, bekannt für seine authentische Darstellung der Wikingerzeit, entführt die Leser erneut in die raue Welt des Nordens – in eine Ära, in der Mut, Ehre und das Gesetz des Danelags über Leben und Tod entschieden. Die deutsche Übersetzung stammt von Justus Carl, basierend auf dem Originaltitel The Land Of Danelagh, der 2019 bei Gyldendal Norsk Forlag in Oslo erschienen ist.

Die Story von Viking − Das Gesetz des Danelags:

Norwegen, im Jahr 1007: Torstein Knarresmed lebt im Exil auf den abgelegenen Orkney-Inseln – verstoßen, entrechtet und getrieben vom Wunsch nach Vergeltung. Einst Herrscher über Vingulmork, ist er nun ein Gejagter, der ums Überleben kämpft. In einer Zeit, in der das Schicksal Großbritanniens noch unentschieden ist und König Æthelred über den englischen Thron herrscht, muss Torstein seine Bündnisse mit Bedacht schließen.

Im Auftrag des dänischen Königs soll er erneut in den Krieg ziehen, um die Macht über die englischen Lande zurückzuerobern. Doch der Kampf fordert Opfer – und nicht jeder Eid hält stand, wenn Blut vergossen wird. Während Torstein sich wieder dem Schlachtfeld stellt, trägt er nicht nur die Hoffnung seines Volkes, sondern auch die Verantwortung für seinen Sohn, der zwischen den Fronten gefangen ist …