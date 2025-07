Fazit

Wie KI Dein Leben Besser Macht ist schon ein mächtiger Titel mit einer nicht weniger spannenden Subheadline. 50 Denkanstöße für einen entspannteren Alltag. Doch was steckt dahinter? Franz Himpsl und Dirk von Gehlen haben mit Feingefühl die aktuellen Möglichkeiten zusammengefasst, die der Allgemeinheit zur Verfügung stehen. Was steckt aktuell hinter den großen beiden Buchstaben KI und wie kann man diese zum Beispiel in Chatbots nutzten. Auf einer Seite wird der Zauber aufgedeckt, auf der anderen die Angst genommen. Je nach Lebensart, Interesse und Alter werden Fragen offenbleiben. Wie KI Dein Leben Besser Macht ist trotzdem eine gute Umsetzung, um vor allem die Angst vor dem neuen Handwerkszeug zu verlieren. Auch wenn man bereits tiefer in die Materie eingetaucht ist, wird man gut abgeholt, bekommt neue Ideen und möchte das Buch nicht missen, um auch einfach im Nachgang einzelne Kapitel nachzuschlagen.