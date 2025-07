Of Mice And Men: kündigen neues Album „Another Miracle“ für 14.11.2025 an

Of Mice & Men haben ihr neuntes Studioalbum Another Miracle angekündigt, das am 14. November über Century Media Records erscheinen wird. Another Miracle wurde komplett von der Band geschrieben, produziert und aufgenommen. Frontmann Aaron Pauley hat das Album auch selbst gemischt und gemastert und auf die Dienste eines namhaften Produzenten verzichtet, um einen persönlicheren und intimeren Zugang zu ihrer Kunst zu finden.

Daneben hat die Band mit Wake Up die neueste Single aus dem Album veröfentlicht. Die Band sagt: „Mit Wake Up wollten wir gezielt die zarten, fast schon shoegazigen Klänge der akustischen Alternative-Klassiker der 90er mit einem modernen, härteren Of Mice & Men-Sound verbinden. Textlich ist der Song ein Aufruf zum Bewusstsein und zur Präsenz – und stellt das Gebot, im Hier und Jetzt zu leben, träumerischen, metaphorischen Bildern gegenüber.“