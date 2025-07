Car Bomb: veröffentlichen neue Single „Blindsides“

Zum 25-jährigen Bandjubiläum gibt es frisches Material von Car Bomb: Am 1. August 2025 erscheint ihre EP Tiles Whisper Dreams, die drei brandneue Tracks enthält. Mit Blindsides ist jetzt die zweite Auskopplung online und gibt einen Vorgeschmack auf das, was Fans erwartet.

„Die Idee hinter dem Blindsides-Video war, eine Art Montage oder einen Fake-Trailer für einen fiktiven animierten 80er-Jahre-Film zu erschaffen, bei dem die Bilder perfekt zur Musik passen„, erklärt Gitarrist Greg Kubacki. „Inspirationen waren unter anderem Akira, Aeon Flux, Studio Ghibli und David Lynch.“

Über den Song selbst sagt Kubacki, dass dieser am ehesten nach dem Song klingt, den er seit 25 Jahren schreiben wollte: „Jede Menge schwere Riffs, die aus ungewöhnlichen Gitarrensounds bestehen, dazu komplexe, aber groovige Rhythmen und immer wieder shoegazige Glücksmomente. Es klingt wie ein Klischee, aber ich wollte das Publikum wirklich auf eine Reise mitnehmen – und ich kann es kaum erwarten, wenn wir den Song live über eine riesige Festival-PA spielen.“

Car Bomb gehen im August auf große Europa- und UK-Tour und spielen dabei unter anderem gemeinsam mit Szenegrößen wie Gojira, Between The Buried And Me und Imperial Triumphant. Hierzulande könnt ihr die Band bei folgenden Terminen sehen:

8. August – Berlin, DE @ Cassiopeia

9. August – Karlsruhe, DE @ P8

12. August – Oberhausen, DE @ Turbinenhalle (mit Gojira)

22. August – Kiel, DE @ Kieler Schaubude (mit Imperial Triumphant)

Car Bomb im Web

https://www.instagram.com/carbombofficial

https://www.facebook.com/CarBomb

https://www.carbombcult.com/

https://carbomb.bandcamp.com