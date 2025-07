Reaper’s Revenge: verpassen Fake News den Abgesang mit „Wisdom Drug“

Das Internet gehört zu den bedeutendsten Errungenschaften der Moderne. Freier Zugang zu Informationen und nahezu unbegrenzte Kommunikationsmöglichkeiten sind heute ebenso selbstverständlich wie früher die morgendliche Zeitung. Doch dieser Fortschritt hat auch Schattenseiten: Gerade in den sozialen Medien verbreiten sich Inhalte rasant, oft ohne vorherige Einordnung oder Überprüfung. Personen, die an Verschwörungserzählungen festhalten, können dort ihre Ansichten ungefiltert teilen und damit Verunsicherung stiften – nicht selten mit stark vereinfachten und emotional aufgeladenen Aussagen.

Dieser Thematik widmet sich Wisdom Drug, das neue Musikvideo der bayerischen Heavy-Metal-Band Reaper’s Revenge, das über NRT-Records erschienen ist. Konzipiert als Vorbote ihrer neuen Drei-Track-EP Fireforce Devil, nimmt diese Videosingle jene Individuen ins Visier, die meinen, alternative Fakten verbreiten zu müssen, und andere mit billigster Polemik mundtot machen wollen. Die Wisdom Drug steht hierbei als Metapher für das Finden und Verbreiten von Unwahrheiten.

Ausgekoppelt aus der für den 15. August geplanten EP Fireforce Devil präsentieren Reaper’s Revenge ihr erstes neues musikalisches Material seit vier Jahren, welches visuell von Sebastian Bockisch und Benedikt Bokisch von digitalstandArt umgesetzt wurde. Vier Jahre nach der Veröffentlichung ihres letzten Albums Versus und nach einer leichten Umbesetzung, bei der Gitarrist Christopher „Flex“ Knauer zusätzlich den Gesang übernommen hat.

Das vergangene Jahr war ereignisreich für Reaper’s Revenge. Die Formation um Gitarrist Hermann Weiß, Sänger und Gitarrist Christopher Knauer, Bassist Christian Oppel und Schlagzeuger Thomas Seiferlein musste sich nach dem Weggang ihres langjährigen Sängers Christian Bösl neu orientieren, und nachdem die Suche nach einem neuen Sänger länger dauerte als geplant, übernahm Gitarrist Christopher Knauer zusätzlich diesen Part.

In dieser Konstellation standen Reaper’s Revenge am 9. März 2024 zusammen mit Bad Hoven und Wanted Inc. erstmals live im Rahmen eines Konzerts im VAZ Burglengenfeld auf der Bühne, spielten am 20. Juli 2024 auf dem Krach Open Air in Fürth und traten mit der schwedischen Heavy-Metal-Formation Ambush im Salute Club in Weiden auf.

Am 3. November 2024 spielten Reaper’s Revenge und Iron Savior als Support für Mystic Prophecy im Rahmen ihrer Hellfire-Tour erneut im VAZ Burglengenfeld.

Im Januar 2025 unterschrieben Reaper’s Revenge einen Plattenvertrag bei dem deutschen Label NRT-Records. Diese Zusammenarbeit besiegelte die Band mit der am 24. Januar 2025 veröffentlichten, remasterten Sammlung ihrer bisherigen Musikvideos, die erstmals in 4K über den offiziellen YouTube-Kanal von NRT-Records erschien.

Zusammen mit Uzziel – ebenfalls aus dem Hause NRT-Records – sowie Exorcist und Burning Head spielten Reaper’s Revenge am 15. März auf dem Amberg Metal Mayhem im JUZ Klärwerk.

Über Reaper’s Revenge:

Reaper’s Revenge, 2013 im oberpfälzischen Amberg gegründet, stehen für Heavy Metal alter Schule, den sie mit Einflüssen aus Power- und Thrash Metal veredeln. Von Beginn an legte die Band Wert auf ernsthafte, gesellschaftskritische Texte und verzichtete bewusst auf gängige Metal-Klischees. Die ursprüngliche Besetzung die am Anfang aus Christopher Knauer (Gitarre), Christian Bösl (Gesang), Dominique Hoffmann (Bass) und Klaus Hegen (Schlagzeug) bestand, veröffentlichte 2014 nach einem selbst produzierten Demo ihr Debütalbum The Wall Of Fear And Darkness und erspielte sich mit Auftritten an der Seite von Axxis und Majesty rasch einen Ruf als mitreißende Live-Band.

Nach ersten Besetzungswechseln – Gitarrist Hermann Weiß ersetzte Philipp Wein, später kam Thomas Seiferlein für Stephan Hauer am Schlagzeug, Christian Oppel übernahm den Bass – Veröffentlichten die Reaper im Jahr 2018 das zweite Album Virtual Impulse, das den hymnischen Power-Mental-Anteil stärker betonte und mit Songs wie What Have I Done und Bringer Of Light Fan-Favoriten schuf. 2019 folgte die Single Changing World als Vorgeschmack auf das dritte Album Versus welches 2021 durch die Videosingles Phlegmatrix, Warheads und der Ballade My Fading Silence angekündigt wurde.

Am 8. Oktober 2021 legte die Band ihr drittes Studioalbum Versus vor, das von Kritikern für die gelungene Balance aus Traditionsbewusstsein und Weiterentwicklung gelobt wurde. Konzerte beim Mosh Open Air, Metal Im Woid und ihr zehntes Bühnenjubiläum im Dezember 2023 festigten den Ruf der Oberpfälzer als zuverlässiger Live-Garant. Kurz darauf verließ Sänger Christian Bösl überraschend die Band; Gitarrist Christopher Knauer übernahm den Lead-Gesang.

In neuer Vierer-Formation standen Reaper’s Revenge am 9. März 2024 erstmals wieder auf der Bühne, spielten im Sommer beim Krach Open Air und teilten sich in Weiden die Bretter mit der schwedischen Metal-Formation Ambush. Ein weiterer Höhepunkt folgte am 3. November 2024 als die Band gemeinsam mit Iron Savior die Band Mystic Prophecy im VAZ Burglengenfeld supportete.

Im Januar 2025 unterzeichneten Reaper’s Revenge einen Vertrag bei dem deutschen Independent-Label NRT-Records woraufhin am 24. Januar erschien der gesamte Backkatalog einschließlich aller Musikclips in remasterten 4K-Fassungen auf dem YouTube-Kanal von NRT-Records veröffentlicht wurde. Das erste Heimspiel nach Vertragsunterzeichnung feierte die Band am 15. März 2025 beim Metal Mayhem Amberg gemeinsam mit Exorcist, Burning Head und Labelkollegen Uzziel.

Mit Wisdom Drug erschien nun am 11. Juli der erste audiovisuelle Vorbote zur kommenden, für den 15. August angekündigten EP Fireforce Devil, der sich Fake News und die empathielose Lethargie der Generation Facebook vorknöpft.