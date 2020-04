Rock Against Corona: 58 Bands rocken die Spendenkasse

Infotext der Rock Against Corona Facebook-Seite:

Die Band Pottinger hat zusammen mit 57 weiteren Bands aus dem Genre Rock & Metal eine Spotify-Playlist hochgezogen, deren Streaming-Einnahmen zu 100 % für den Kampf gegen Covid-19 gespendet werden.

Entstanden ist ein äußerst abwechslungsreicher Mix aus 57 Rock- und Metalsongs: Da trifft der Punker auf den Alternative Rocker und schubst sich anschließend bei ballerndem Metalcore gemeinsam mit dem Pop-Rocker über die Tanzfläche, bis alle schließlich durch eine ruhige Hardrock-Ballade wieder zur Ruhe kommen.

Also klickt euch rein, folgt der Playlist, lasst die Songs auf euch wirken und spendet dabei ganz nebenbei – nur durchs Zuhören – Geld für einen guten Zweck…aber vor allem: Bleibt gesund.

https://open.spotify.com/playlist/3tmK2ZSjdWplkHD3x4H745