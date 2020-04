Hörn im Interview über das Reiten von Panzern, das eigene Erstrahlen und wer wessen Leber an seinen Hund verfüttert

Time For Metal / Kai R.:

Hallo Hörn,

jetzt sitze ich hier und habe das Problem, was ich bisher noch bei keinem Interview hatte – wie spreche ich euch/dich am besten an? Einfach nur Hörn?

Time For Metal / Kai R.:

Was genau ist Hörn? Eine Band? Ein Projekt?

Time For Metal / Kai R.:

Ähh… aber was genau steckt hinter diesem Projekt?



Time For Metal / Kai R.:

Auf wen oder was hat es Hörn in dem Track Pwnzeranfall abgesehen?



Time For Metal / Kai R.:

Die Webseite, das Cover-Artwork eurer ersten EP und euer Auftritt in den sozialen Netzwerken wirkt auf mich grafisch sehr ansprechend. Habt ihr da gute Connections oder macht ihr alles aus eigener Hand?



Time For Metal / Kai R.:

Was zum Hörn – äh, Teufel – ist Schwerkraftmetall?



Time For Metal / Kai R.:

Unter den Texten eurer EP stehen die Namen Herold / Dürselen / Bicheroux. Schreibt ihr die Texte in gemeinschaftlicher Arbeit? Wenn ja, wie läuft der Schaffensprozess genau ab?



Time For Metal / Kai R.:

Wo sieht sich Hörn in fünf Jahren?

Time For Metal / Kai R.:

Plant ihr Geisterkonzerte oder Onlinestreaming?



Time For Metal / Kai R.:

Whisky, Bier und Wein oder lieber eine ordentliche Ladung Azeton, Altöl und Schwefelsäure?



Time For Metal / Kai R.:

bwaAA-HarHArhrBaWrHaWrr!



Time For Metal / Kai R.:

Danke für die Unterhaltung!



Mehr zu Hörn unter hörn.de.