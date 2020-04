Deep Purple: verschieben „Whoosh!“ Release auf August

Wie derzeit bei anderen CD-Releases auch, verschieben Deep Purple das Erscheinungsdatum ihrer neuen Scheibe Whoosh! zunächst auf August. Geplant war die Veröffentlichung für den 12. Juni 2020. Ian Gillan, Sänger von Deep Purple, ließ über die sozialem Medien folgende Informationen verlauten:

„Und deshalb, da es immer noch so viele von uns gibt, die es lieben, eine neue Platte in den Händen zu halten, und da wir dem Rat unseres großartigen Labels folgen, haben wir beschlossen, die Veröffentlichung von Whoosh! bis August zu verschieben. Während meiner Quarantäne höre ich sehr viel Musik und ich schätze, dass dies für viele von uns während dieser beängstigenden Erschütterung unseres Lebens gilt. Wir wissen aber, dass die Musik eine große Rolle bei unseren Feiern spielen wird, wenn wir wieder zurück ins Licht treten, oder? Aber die Gesundheit steht an erster Stelle, also muss ich meine Vorfreude, Whoosh! mit euch zu teilen, für eine kleine Weile zurück in eine Kiste packen. Bleibt gesund und folgt dem Licht… IG“

Dem ist nichts hinzuzufügen, außer, dass die Vorfreude steigt.