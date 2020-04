Bonfire: Unplugged Livestream mit Alexx Stahl und Hans Ziller

Viel hin und her aktuell im Hause Bonfire. Ursprünglich wollten die Bayern um Gründungsmitglied Hans Ziller in Zusammenarbeit mit PM7 Studios Augsburg und muxx.TV Köln am 03.04. eine exklusive Fistful Of Fire Releaseshow spielen und diese streamen, was dann jedoch aufgrund des strikten Kontaktverbotes wieder abgesagt werden musste. Statt Geisterkonzert gab es dann den Geister-TV-Talk mit Hans Ziller, Frank Pané und Profiboxerin Tina Schüssler, den Bericht dazu könnt ihr hier nachlesen.

Nun soll es aber doch noch einen Livestream in Zusammenarbeit mit PM7 Studios und muxx.TV geben, doch leider auch diesmal nicht mit der kompletten Band, denn das Kontaktverbot besteht ja noch immer und Bassist Ronnie Parkes sitzt zudem immer noch in New York fest. Um den Fans dennoch etwas zu bieten, und natürlich auch, um das neue Album Fistful Of Fire, welches am 3. April veröffentlicht wurde, zu promoten, werden Frontmann Alexx Stahl und Gitarrist Hans Ziller nun am 7. April ein Unplugged-Set aus alten und neuen Songs im Studio spielen und dieses streamen. Los geht es um 20:15 Uhr.