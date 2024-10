Bonfire: mit neuem Song und Video zu „I Died Tonight“

Die legendären deutschen Hardrocker Bonfire stellen ihre neue Single und das dazugehörige Video I Died Tonight vor, das jetzt über Frontiers Music Srl veröffentlicht wird.

Bassist Ronnie Parks sagt über den neuen Track: „Wir freuen uns sehr auf die Veröffentlichung von I Died Tonight. Die Chemie stimmt und wir haben das Gefühl, dass mit diesen neuen Songs noch einiges passieren wird. I Died Tonight ist ein klassischer, melodischer AOR-Song. Wir hoffen, dass die Leute ihn genauso genießen, wie wir ihn gemacht haben“.

Bonfire sind eine der bahnbrechendsten deutschen Hardrock-Bands der letzten fünfzig Jahre. Ursprünglich als Cacumen 1972 von Gitarrist Hans Ziller in Ingolstadt gegründet, spielte die Gruppe zunächst in lokalen Lokalen und baute sich stetig eine Fanbasis auf, bevor sie ihr erstes Album unter dem Namen Cacumen veröffentlichte. 1986 benannte sich die Band in Bonfire um, und ihr Debütalbum Don’t Touch The Light bedeutete den internationalen Durchbruch. 1987 folgte das Album Fireworks, das ihren Status in der Rock- und Metalszene weiter festigte. Trotz ihres Erfolges erlebten Bonfire mehrere Besetzungswechsel, darunter auch den Weggang von wichtigen Mitgliedern. Ziller, die treibende Kraft der Band, hielt Bonfire jedoch am Leben und passte sich kontinuierlich den Herausforderungen an, mit denen die Gruppe konfrontiert wurde.

In den 1990er Jahren lösten sich Bonfire kurzzeitig auf, kehrten aber 1996 zurück, wobei Ziller die Rechte am Bandnamen zurückerlangte. Seitdem haben Bonfire zahlreiche Alben veröffentlicht und sich eine starke Präsenz in der internationalen Rockszene bewahrt. Bonfire sind eine unverwüstliche Kraft im Hardrock geblieben, die bis weit ins 21. Jahrhundert hinein auf Tournee geht und neues Material veröffentlicht.

In ihrer erfolgreichsten Phase mit Albumklassikern wie Don’t Touch The Light (1986), Fireworks (1987) und Point Blank (1989) zählte die Gruppe neben den Scorpions und Accept zu den drei weltweit populärsten deutschen Acts: Triumphe in ganz Europa und Übersee, gefeierte Tourneen mit Judas Priest und ZZ Top, goldene Schallplatten, hohe Chartplatzierungen, TV-Auftritte und mehr als 35 Millionen YouTube-Aufrufe allein für ihren Hit You Make Me Feel.

Die Markenzeichen der Band sind und waren schon immer zutiefst melodische Hardrock-Songs, die von fesselnden Gitarrenparts, groovenden Rhythmen und eindringlichen Gesangsmelodien getragen werden. Bis heute begeistern Bandgründer/Gitarrist Hans Ziller und seine Ausnahmegruppe ihre Fans regelmäßig mit neuen Veröffentlichungen und beeindruckenden Shows

Bonfire sind:

Hans Ziller – Gitarre

Dyan Mair – Gesang

Frank Pané – Gitarre

Ronnie Parkes – Bassgitarre

Fabio Alessandrini – Schlagzeug

Bonfire in den sozialen Medien:

Website

Facebook

Instagram