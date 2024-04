Deep Purple: kündigen neues Album an

Deep Purple, eine der größten und einflussreichsten Rockbands aller Zeiten, veröffentlicht am 19. Juli bei earMUSIC ihr neues Album =1.

Die erste Single wird am 30. April um Mitternacht enthüllt, ein Vorgeschmack auf die 13 kraftvollen und mitreißenden Songs aus bahnbrechendem und mitreißendem Rock ’n‘ Roll. Deep Purple setzen damit ihren Erfolgskurs der letzten Jahre fort, veröffentlichen Hit-Alben, füllen weltweit Arenen, und fügen ihrer über 100 Millionen verkauften Alben umfassenden Erfolgsbilanz ein weiteres Kapitel hinzu.

Die Band gilt als eine der wegweisenden Pioniere des Heavy Rock und erweitert kontinuierlich ihre musikalischen Grenzen. Angeführt wird sie vom legendären Ian Gillan, dessen Gesang Generationen geprägt hat, begleitet vom meisterhaften Bassisten Roger Glover, dem kraftvollen Drummer Ian Paice und dem Maestro an den Keys, Don Airey. Dies ist das erste Album der Band mit dem sensationellen Gitarristen Simon McBride, der nahtlos einsprang, als das langjährige Mitglied Steve Morse aus persönlichen Gründen ausschied. Seit 2022 hat Simon mit Deep Purple bereits vor über einer halben Million Zuschauern gespielt.

Aber Deep Purple stehen für mehr als ihre Mitglieder, und =1 verkörpert die Essenz und Haltung ihrer Inkarnation der 1970er-Jahre möglicherweise mehr als jedes andere Album in jüngerer Zeit. Das Album, das erneut vom legendären Bob Ezrin produziert wurde, fängt den klassischen Sound der Band ein, ohne sich auf Nostalgie zu verlassen.

Der rätselhafte Albumtitel =1 symbolisiert die Vorstellung, dass sich in einer immer komplexer werdenden Welt letztendlich alles auf eine einzige, vereinheitlichte Essenz reduzieren lässt. Alles summiert sich zu eins.

Die vollständige Bedeutung wird in den kommenden Wochen enthüllt. Fans spekulierten bereits, nachdem in den letzten Tagen Projektionen von mysteriösen mathematischen Gleichungen und Multiversen in London, Paris und Berlin aufgetaucht sind.

Mit drei aufeinanderfolgenden Nummer-1-Alben in der Tasche und einer neuen Energie, die sie vorantreibt, befinden sich Deep Purple auf dem Höhepunkt ihres Schaffens. Now What?! (2013), inFinite (2017) und Whoosh! (2020) verkauften weltweit über eine Million Exemplare und machen Deep Purple zu einer der erfolgreichsten Rockbands der Gegenwart. Das letzte Studioalbum Whoosh! erreichte in sieben Ländern Platz 1 der Albumcharts und platzierte sich in weiteren 12 Ländern in den Top 10.

Um das neue Album gebührend zu feiern, werden Deep Purple im Rahmen der =1 More Time-Tour in diesem Jahr weltweit bei 60 Konzerten auftreten. Im Juli und Oktober macht die Band Halt in Deutschland, Österreich und der Schweiz, um mit ihren unvergesslichen Hits aus über einem halben Jahrhundert Rockgeschichte Festivals und Arenen in u.a. Berlin, Erfurt, Mannheim, München, Essen, Innsbruck und Montreux zum Beben zu bringen.

Deep Purple garantieren eine musikalische Reise wie keine andere Band.

Das neue Album =1 ist ab dem 19. Juli erhältlich als Ltd. CD+DVD (Digipak), CD (Jewelcase), 2LP Gatefold (black, 180g), Ltd. Purple 2LP Gatefold (180g), Ltd. Crystal Clear 2LP (180g) und Ltd. Box Set [2LP Gatefold (180g), Ltd. CD+DVD Digipak, 3x exklusive 10″-Vinyl-Editionen mit Live-Aufnahmen der Deep Purple Tour 2022, exklusives Collector‘s-T-Shirt (Größe XL), 2x exklusive Gitarren-Plektren, Art Print, Schlüsselband (Lanyard), und die einmalige Chance, das Golden Ticket zu gewinnen, das Zugang zu allen Shows der Deep Purple =1 More Time-Tour gewährt.]

Alle LPs enthalten ein reichhaltiges 12-seitiges Booklet im LP-Format mit Zeichnungen und allen Songtexten – exklusiv nur in der Erstauflage!

Die Bonus-DVD zeigt den ca. 60-minütigen Dokumentarfilm Access All Areas, der Deep Purple auf Tournee backstage begleitet und einen exklusiven Blick hinter die Kulissen gewährt.

Weitere exklusive Artikel sind über den offiziellen Album-Store erhältlich: Ltd. 2LP Picture Disc, Ltd. Cassette, streng limitierte Leinwand – von allen Bandmitgliedern signiert und weltweit auf nur 150 Exemplare begrenzt – sowie verschiedene weitere Merchandise-Artikel.

=1 More Time-Tour in Deutschland, Österreich und der Schweiz:

20.06.2024 Solothurn – Summerside AG Festival Airport Grenchen, CH

08.07.2024 Montreux – Montreux Jazz Festival, Place du March – Open Air, CH

16.07.2024 Innsbruck – Olympiahalle, AT

18.07.2024 Salem – Schloss, Castle Grounds – Open Air, DE

19.07.2024 Dresden – Elbufer Open Air, DE

21.07.2024 Winterbach – Zeltspektakel, DE

19.10.2024 Berlin – Max Schmellinghalle, DE

20.10.2024 Erfurt – Messehalle, DE

22.10.2024 Mannheim – SAP Arena, DE

23.10.2024 München – Olympiahalle, DE

25.10.2024 Essen – Grugahalle, DE

Tickets sind erhältlich unter www.deeppurple.com

Über Deep Purple

Es gibt einfach nicht genügend Superlative, um den Beitrag von Deep Purple zur Rockmusik angemessen zu würdigen. Nachdem sie mehr als 100 Millionen Alben verkauft und jahrzehntelang weltweit Arenen gefüllt haben, ist es wenig verwunderlich, dass der angesehene britische Radiosender Planet Rock die Gruppe als ‚5. einflussreichste Band aller Zeiten‘ bezeichnete. Ebenso erhielt die Band den Legend Award bei den World Music Awards 2008 und wurde 2016 in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen. Deep Purple sind wahrhaftiger „Rock-Adel“.

Mit einem Werk, das sich über sieben Jahrzehnte erstreckt, gelten Deep Purple als Wegbereiter des Genres Hard Rock, welches sie seit jeher prägen. Deep Purple standen niemals still, erschlossen sich progressiv neue (musikalische) Bereiche und hielten ihren Sound stets frisch – was Fans der ersten Stunde genau so honorieren wie neu dazugewonnen. In der gefeierten MKII-Besetzung mit Ian Gillan, Roger Glover, Ian Paice, Jon Lord und Ritchie Blackmore erschuf die Band viele der definierenden Rockalben der frühen 70er-Jahre, einschließlich Made In Japan, zweifelsfrei einem der wichtigsten und einflussreichsten Live-Alben aller Zeiten.

Bekannt als eine der am härtesten arbeitenden Bands überhaupt, veröffentlichten Deep Purple seit ihrer Gründung im Jahr 1968 non-stop, sie erschufen zahlreiche Nummer-1-Alben, verbringen seit jeher einen Großteil des Jahres auf Tour und füllen Arenen auf der ganzen Welt.

Deep Purple blieben ihren musikalischen Wurzeln stets treu, ihr Sound, eine eklektische Mischung unterschiedlicher Stile, ist unverwechselbar und definiert die Band bis heute. Deep Purple erschufen ein Vermächtnis, das nur sehr wenige Bands jemals zu replizieren hoffen können. Ihr diverses Publikum reicht von jung bis alt, auch dank ihrer zahlreichen weltbekannten „Klassiker“.

Das zuletzt erschienene Studioalbum von Deep Purple, Whoosh! (2020), folgte auf ihre weltweit an der Spitze der Charts stehenden Alben inFinite (2017) und Now What?! (2013). 2024 wird ihr brandneues Album =1 veröffentlicht. All diese Alben entstanden in Zusammenarbeit mit Produzent Bob Ezrin, der bereits mit Künstlern wie KISS, Pink Floyd, Lou Reed und Alice Cooper zusammengearbeitet hat.

Die Band führte ihre Zusammenarbeit mit Ezrin 2021 während der Pandemie fort, es entstand eine Sammlung von Cover-Songs, die sie in ihren eigenen Häusern aufnahmen (normal für die meisten Bands heutzutage, revolutionär für eine Band, die üblicherweise alles gemeinsam im Studio aufnimmt), und feierte ihrer musikalischen Wurzeln in Form des Albums Turning To Crime.

Im Jahr 2022 verließ Gitarrist Steve Morse aus persönlichen Gründen Deep Purple. Die Band, die sich niemals von Widrigkeiten unterkriegen lässt, holte sich die meisterhaften Fähigkeiten des Gitarristen Simon McBride an Bord und beendete das Jahr vor jubelndem Publikum.

Ian Gillan, Roger Glover, Ian Paice, Don Airey und Simon McBride schreiben die außergewöhnliche Geschichte von Deep Purple fort, indem sie mit neuer Energie und Kraft die Grenzen des Hard Rocks erweitern und ein weltweites Publikum begeistern.

Deep Purple sind hier, um zu bleiben.

Tracklist (CD/2LP):

Side A

1. Show Me

2. A Bit On The Side

3. Sharp Shooter

4. Portable Door

Side B

5. Old-Fangled Thing

6. If I Were You

7. Pictures Of You

8. I’m Saying Nothin’

Side C

9. Lazy Sod

10. Now You’re Talkin’

11. No Money To Burn

Side D

12. I’ll Catch You

13. Bleeding Obvious

Tracklist (DVD):

Disc 1: Tracks 1 – 13

Disc 2: Dokumentarfilm Access All Areas auf DVD. Untertitel: English, German, Spanish, French

Deep Purple online:

Website

Facebook

Instagram