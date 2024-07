Deep Purple: veröffentlichen neuen Song und Video „Lazy Sod“ aus dem kommenden neuen Album „=1“

Mitten im Sommer und der Rockfestival-Saison veröffentlichen Deep Purple heute Lazy Sod, die dritte Single aus ihrem kommenden Album =1.

Deep Purples neuester Song, Lazy Sod, ist jetzt zum Streamen verfügbar und als Sofort-Download bei allen digitalen Vorbestellungen von =1 enthalten.

Zusammen mit der Single-Veröffentlichung ist das offizielle Musikvideo zu Lazy Sod jetzt auf dem Deep Purple YouTube-Kanal zu sehen.

Auf die Entstehung des Songs angesprochen, erklärte Frontmann Ian Gillan in einem Interview:

„Kürzlich fragte mich eine junge deutsche Journalistin, wie viele Songs ich denn wohl geschrieben hätte in meinem Leben. Ich antwortete: Das letzte Mal, als meine Sekretärin vor zwanzig Jahren gezählt hat, waren es über 500. Ich war selbst ein bisschen beeindruckt von mir und dachte: Gar nicht schlecht. Und dann sagte sie nur, Dolly Parton hätte über 5.000 geschrieben. Dazu meinte die Journalistin: Dann bist du also ein fauler Sack (‘lazy sod‘). Ich habe höflich zugestimmt und dieses Erlebnis sofort in meinem Notizbuch festgehalten.“ (Rocks, Juni 2024)

Das neue Album =1, erneut produziert von der Ikone Bob Ezrin, fängt den reinsten klassischen Deep Purple-Sound ein, ohne auf Nostalgie zurückzugreifen.

