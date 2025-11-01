Deep Purple: sind im Sommer 2026 auf „Mad In Europe“-Tour

Mit ihrer Tour Mad In Europe kündigen Deep Purple für den Sommer 2026 eine Reihe exklusiver Open-Air-Konzerte in Deutschland an. Zwischen Juni und Juli macht die britische Hardrock-Institution in fünf Städten Halt.

Seit mehr als fünf Jahrzehnten zählen Deep Purple zu den prägendsten und einflussreichsten Bands der Rockgeschichte. Mit Klassikern wie Smoke On The Water oder Highway Star haben sie das Fundament des Hardrock gelegt – und stehen auch 2026 noch mit ungebrochener Spielfreude auf der Bühne.

Mit ihren letzten vier Studioalben sowie dem aktuellen =1 (2024) eroberten Deep Purple jeweils direkt die Spitze der deutschen Albumcharts. Auch in zahlreichen weiteren europäischen Ländern belegten die Alben Top-Positionen und unterstreichen eindrucksvoll, dass die Briten auch im neuen Jahrtausend an der Spitze des internationalen Rock stehen. Die aktuelle Besetzung bringt dabei die perfekte Mischung aus Erfahrung und frischer Energie:

Ian Gillan (Gesang), Roger Glover (Bass), Ian Paice (Schlagzeug), Don Airey (Keyboards) und Simon McBride (Gitarre) formen ein Line-Up, das die Magie vergangener Jahrzehnte mit beeindruckender musikalischer Vitalität verbindet.

Besonders Simon McBride, seit 2023 an Bord, gilt als frischer Motor der Band: „Der gebürtige Ire fügte der Band jede Menge Kraft hinzu und war in der Lage, vielen der bekannten Klassiker seine eigene Note zu verleihen.“ (Creative Loafing Tampa Bay).

Veranstaltet wird die Tour von RBK Fusion, die erneut einige der schönsten Open-Air-Locations Deutschlands in atmosphärische Rock-Arenen verwandeln.

Und das ist noch nicht alles: Weitere Shows im Herbst 2026 sind bereits in Vorbereitung – Details folgen in Kürze.

Ticketinformationen:

Tickets für die Mad In Europe-Tour 2026 sind ab dem 31. Oktober 2025, 11:00 Uhr, exklusiv über reservix und myticket im Pre-Sale erhältlich.

Der allgemeine Vorverkauf startet am Montag, 3. November 2025, um 11:00 Uhr.

RBK Fusion presents:

Deep Purple – Mad In Europe 2026

20.06.2026 – Meppen | Emsland Open Air

24.06.2026 – Mönchengladbach | SparkassenPark

27.06.2026 – Coburg | HUK Coburg Open Air, Schlossplatz

28.06.2026 – Ulm | Klosterhof Wiblingen

19.07.2026 – München | Tollwood Festival

Über Deep Purple:

Gegründet im Jahr 1968, zählen Deep Purple neben Led Zeppelin und Black Sabbath zu den „heiligen Drei“ des Hardrock. Mit über 100 Millionen verkauften Tonträgern, unzähligen Gold- und Platinauszeichnungen sowie der Aufnahme in die Rock and Roll Hall of Fame (2016) gehören sie zu den erfolgreichsten Rockbands aller Zeiten. Ihre Alben Machine Head, In Rock und Perfect Strangers gelten als Meilensteine des Genres, und ihre energiegeladenen Liveshows haben Generationen von Musiker:innen beeinflusst. Ihre jüngste Erfolgsserie mit vier Nummer-1-Alben in Folge zeigt, dass Deep Purple auch über 50 Jahre nach ihrer Gründung relevanter denn je sind. Bis heute steht der Name Deep Purple für musikalische Exzellenz, Pioniergeist und ungebremste Leidenschaft für den Rock.