EMP x Avralize X Vianova: zwei Ausnahmebands – eine Signing Session

Im November gibt es eine Premiere im Leipziger Store von EMP Exclusive Merchandise Products, denn es kommen zum ersten Mal zwei Bands gemeinsam für eine Signing Session vorbei: Aktuell zusammen auf Tour, machen Avralize und Vianova nicht nur auf der Bühne gemeinsame Sache, sondern auch bei einer exklusiven Autogrammstunde samt Pre-Sale und Pre-Listening im EMP-Store Leipzig.

Die Newcomer und Senkrechtstarter Avralize aus Rottweil sorgen seit Monaten für Furore in der deutschen Modern-Metalcore-Szene. Mit ihrem frischen, melodischen Sound und packenden Live-Shows (u.a. beim Wacken Open Air und Summer Breeze Festival) haben sich Severin (Gesang), Philipp (Gitarre), Valentin (Bass) und Bastian (Drums) innerhalb kürzester Zeit ein treues Publikum erspielt. Ihr neues Album Limina (VÖ: 14.11.) ist dynamisch, intensiv, voller kraftvoller Screams, mitreißender Grooves, tighter Riffs und futuristischer Klänge – und am 13.11. findet im EMP-Store nicht nur eine Autogrammstunde mit den Jungs statt, sondern Fans können das Album einen Tag vor Veröffentlichung sogar in voller Länge vor Ort anhören und kaufen!

Mit am Start sind ihre Tour-Buddys Vianova, eine der innovativsten Metalcore-Formationen Deutschlands. Seit 2016 pushen die Brüder Felix (Gitarre) und Paul (Drums) gemeinsam mit Alex (Gesang) und Raoul (Bass) die Grenzen des Genres. Die Berliner Szene-Pioniere verbinden Härte mit Experimentierfreude – Metalcore trifft hier auf Djent, Post-Hardcore, Soul, Jazz, R&B, Hyperpop und 80s-Vibes. Vianova haben am 05.09. ihr Debütalbum Hit It! veröffentlicht und auch dieses wird vor Ort im EMP-Store Leipzig zum Kauf und zum Signieren angeboten.

Avralize & Vianova

Autogrammstunde im EMP-Store Leipzig

Ort: Brühl 10, 04109 Leipzig

Datum: Donnerstag, 13.11.2025

Uhrzeit: 17:30 – 18:30 Uhr

Merch & Musik bei EMP online sichern oder direkt im EMP-Store kaufen und vor Ort signieren lassen

Liminal von Avralize: https://www.emp.de/search/?q=avralize%20liminal&specialCharacters=true

Hit It! von Vianova: https://www.emp.de/search/?q=vianova%20hit%20it&specialCharacters=true

Zeitgleich mit der Veröffentlichung des neuen Albums werden Avralize zu einer Headliner-Tour durch Deutschland aufbrechen (mit vereinzelten Terminen in Österreich und der Schweiz), begleitet von den Special Guests Vianova und Accvsed.

Avralize – Liminal Tour 2025

13.11. Leipzig – Neues Schauspiel (180 Stehplätze)* (Ausverkauft)

14.11. Berlin – Badehaus* (Ausverkauft)

15.11. Hamburg – Bahnhof Pauli* (nur noch wenige Tickets verfügbar!)

21.11. Wien – Chelsea

22.11. München – Backstage* (Ausverkauft)

29.11. Zürich – X-TRA Musikcafe°

30.11. Stuttgart – Im Wizemann°

04.12. Hannover – LUX°

05.12. Köln – MTC° (Ausverkauft)

06.12. Frankfurt – Nachtleben° (Ausverkauft)

*mit Vianova

°mit Accvsed