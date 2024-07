200 Stab Wounds: veröffentlichen Video zu „Gross Abuse“

Manual Manic Procedures, das mit Spannung erwartete neue Album der Death-Metaller 200 Stab Wounds aus Cleveland, ist vergangenen Freitag bei Metal Blade Records erschienen!

Die Songs auf Manual Manic Procedures sind nicht ungefährlich für die Arbeit – vielleicht sogar fast überall unsicher. Aber genau das ist ihr dunkler Charme in einer Welt, in der selbst Heavy Music zu sicher ist. 200 Stab Wounds haben Manual Manic Procedures für sich selbst und Gleichgesinnte geschrieben: Thrill-Suchende, Fleischfresser, Horror-Fans und Liebhaber des extremsten Metals. Vor allem aber haben 200 Stab Wounds einen zukünftigen Death Metal-Klassiker geschaffen.

Um die offizielle Veröffentlichung des Albums zu feiern, liefert die Band das Video zu Gross Abuse. Seht es euch hier an:

Sänger/Gitarrist Steve Buhl beschreibt: „Gross Abuse is a basic death metal torture song. It’s so simple, heavy, and groovy. It’s heavy as fuck and just brutal – so we needed lyrics to match that. It’s your standard torture-fucking-murder-fucking-death metal song about killing somebody.“

200 Stab Wounds ‚ Gross Abuse-Video hier streamen!

200 Stab Wounds kehren im August auf eine Headlinertour durch Nordamerika zurück. Die Manual Manic Procedures Tour beginnt am 16. August in Houston, Texas und läuft bis zum 10. September in Ottawa, Ontario. Unterstützt werden sie von Balmora, Upon Stone und Stabbing. Von dort aus wird sich die Band Nails für zehn Termine anschließen, die zu einem Auftritt beim diesjährigen New England Metal And Hardcore Fest in Worcester, Massachusetts führen, gefolgt von vier weiteren Shows mit Alluvial, Torture und Killing Pace. Diesen Herbst werden 200 Stab Wounds zusammen mit Gatecreeper und Enforced die Bühnen in ganz Europa dezimieren.

200 Stab Wounds

w/ Balmora, Upon Stone, Stabbing

8/16/2024 White Oak Music Hall – Houston, TX

8/17/2024 Trees – Dallas ,TX

8/18/2024 Parish – Austin, TX

8/20/2024 The Nile – Phoenix, AZ

8/22/2024 1720 – Los Angeles, CA

8/23/2024 Brick By Brick – San Diego, CA

8/24/2024 The Cornerstone – Berkeley, CA

8/26/2024 Dante’s – Portland, OR

8/27/2024 Neumos – Seattle, WA

8/28/2024 The Pearl – Vancouver, BC

8/30/2024 Starlite Room – Edmonton, AB

8/31/2024 Commonwealth Room – Calgary, AB

9/02/2024 The Exchange – Regina, SK

9/03/2024 Park Theater – Winnipeg, MB

9/05/2024 Turf Club – Minneapolis, MN

9/06/2024 X Ray Arcade – Milwaukee, WI

9/07/2024 Full Terror Assault – Cave In Rock, IL

9/10/2024 Rainbow Bistro – Ottawa, ON

w/ Nails

9/11/2024 Club Soda – Montreal, QC

9/12/2024 Axis Nightclub – Toronto, ON

9/13/2024 Tangent – Detroit, MI

9/14/2024 Avondale Music Hall – Chicago, IL

9/15/2024 Off Broadway – St. Louis, MO

9/16/2024 Exit/In – Nashville, TN

9/17/2024 The Masquerade – Atlanta, GA

9/18/2024 Hangar 1819 – Greensboro, NC

9/19/2024 Baltimore Sound Stage – Baltimore, MD

9/20/2024 Brooklyn Monarch – Brooklyn, NY

9/21/2024 New England Metal & Hardcore Fest – Worcester, MA

w/ Alluvial, Torture, Killing Pace

9/24/2024 Canal Club – Richmond, VA

9/25/2024 New Brookland – Columbia, SC

9/26/2024 Eulogy – Asheville, NC

9/28/2024 The Roxy – Lakewood, OH

Tickets für alle Shows sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich!

Mehr Infos zu 200 Stab Wounds (inklusive der Europatour-Termine mit Enforced für 2024) und ihrem neuen Album Manual Manic Procedures findet ihr hier:

200 Stab Wounds sind:

Steve Buhl – Gesang, Gitarren

Raymond Macdonald – Gitarren

Ezra Cook – Bass

Owen Pooley – Schlagzeug

200 Stab Wounds online:

