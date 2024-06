Deep Purple: mit neuem Song und Video „Pictures Of You“ aus dem kommenden neuen Album „=1“

Nach dem Erfolg ihrer Debütsingle Portable Door haben Deep Purple gestern Pictures Of You veröffentlicht, den zweiten Song aus ihrem kommenden Album =1.

Zusätzlich wird die Single als Teil eines Vier-Track-Bundles angeboten, das zwei bisher unveröffentlichte Live-Aufnahmen aus dem Jahr 2022 in Mailand, Italien, enthält: When A Blind Man Cries und Uncommon Man.

Für Sammler geht die Spannung weiter, denn heute beginnt der physische Vorverkauf von Pictures Of You. Die Single wird am 28. Juni 2024 auf CD und 12“-Vinyl erscheinen, wobei jedes Format streng auf 5.000 Stück weltweit limitiert und jedes Exemplar von Hand nummeriert ist.

Das erste Musikvideo zu Portable Door, in dem die Band gemeinsam auf der Bühne zu sehen ist, hat zügig die Million Views überschritten. Im Video können Fans Deep Purple noch einmal in ihrem Element sehen, wie sie gemeinsam performen.

Zur Musikvideo Premiere von Portable Door und allen weiteren Infos zum neuen Album: