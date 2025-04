Durry: kündigen neues Album an

Die Band Durry, bestehend aus Austin und Taryn Durry, ist bekannt für ihre ironischen Texte, die die Sinnlosigkeit des Erwachsenseins und der Welt im Allgemeinen thematisieren. Ihr Song Who’s Laughing Now hat auf TikTok große Erfolge gefeiert und wurde über sechs Millionen Mal gestreamt, wobei viele Zuhörer die Frustrationen des Erwachsenwerdens nachvollziehen konnten.

Das zweite Album der Band, This Movie Sucks, produziert von Phil Odom (Code Orange, Turnover, Say Anything), bietet eine breite Palette an Klängen. Der Sound ist äußerst vielfältig und erweitert Durrys etablierten Stil wie nie zuvor. Mit starken Punkrock-Einflüssen in Songs wie Bully und Start A Band sowie den folkigen Klängen von The Long Goodbye und Slug Bug ist das Album ein aufregendes Erlebnis für alle, die die energiegeladene Atmosphäre der Rockszene der frühen 2000er Jahre noch einmal erleben möchten. Textlich behandelt This Movie Sucks universelle Themen wie anhaltende Trauer, die toxische Natur der Internetkultur und das Gedenken an geliebte Menschen.

Seht euch hier das Video zum Titeltrack an:

Austin Durry äußern sich dazu: “Ehrlich gesagt, ist mit der Aufnahme dieses Albums für uns ein Traum wahr geworden. Wir haben immer in Kellern und Heimstudios aufgenommen, wann immer wir Zeit und Geld dafür fanden. Aber für dieses Album konnten wir endlich in ein großes Studio gehen, mit einem fertigen Werk in der Hand, und einfach ein ganzes Album aufnehmen. Es fühlte sich so gut an, und ich denke, das kommt in diesen Songs wirklich zum Ausdruck.”

Letztendlich ist This Movie Sucks eine Feier des gegenwärtigen Moments und zeigt, wie Durry eine negative Situation in ein kreatives Ventil verwandelt hat, das sie mit Menschen auf der ganzen Welt verbindet. Austin sagt: “Wenn wir nicht gezwungen wären, [wegen der Pandemie] einen Gang runterzuschalten, wäre das alles wohl nicht passiert. Nach Hause zurückzukehren war eine wirklich demütigende Erfahrung, aber es war wirklich gut.”

Durry begann als Internet-Sensation, unterstützt von unerwarteten Fürsprechern wie Fred Durst von Limp Bizkit. Nach Jahren des Tourens und der Verfeinerung ihres Handwerks möchten sie der Welt zeigen, dass sie eine etablierte Band sind, die sich in jeden Aspekt ihrer Karriere einbringt – vom Merchandising über die Songs bis hin zu den Videos. Austin erklärt: “Wir konnten mit diesem Album mehr Ressourcen nutzen und Hilfe bekommen, wenn wir sie brauchen, aber wir versuchen immer noch, den DIY-Charakter der Band beizubehalten und gleichzeitig die Qualität so hoch wie möglich zu halten.” Er fügt hinzu: “Wir sind in jedem Bereich dieser Band involviert und es ist uns sehr wichtig, unsere eigenen Qualitätsstandards zu erfüllen. Wir haben eine super einheitliche Vision und das Gefühl, dass alles zusammenpasst – und deshalb kann es so lange dauern, aber das ist uns so wichtig.”

Durry

This Movie Sucks

Label/Vertrieb: Big Pip Records / Thirty Tigers

Vertrieb: Membran

VÖ: 27.06.2025

