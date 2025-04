Rotting Christ – 35 Years Of Evil Existence – Live in Lycabettus

Die Griechen Rotting Christ nicht als eine Institution im Melodic Black / Gothic Metal zu bezeichnen, wäre wahrlich ein Frevel. Seit Jahrzehnten ist die Band um das griechische Brüderpaar Sakis (Gesang, Gitarre) und Themis (Schlagzeug) Tolis fester Bestandteil in der Extreme-Metal-Szene. Genauer gesagt seit 1987, nachdem man von 1984 bis 1987 unter dem Banner Black Church unterwegs war. Neben unzähligen Veröffentlichungen stehen mittlerweile 14 Studioalben auf der Habenseite, wenn ich richtig gezählt habe. Das letzte Studioalbum ist aus dem letzten Jahr und nennt sich Pro Xristou.

Nun feiert man 35 Years Of Evil Existence mit dem Mitschnitt eines Konzertes in ihrer Heimatstadt Athen. Die Geburtstagsshow von Rotting Christ wurde am 29. Juni 2024 im Lycabettus Theater in Athen festgehalten. Der aufmerksame Leser wird festgestellt haben, dass die Griechen da allerdings bereits über 37 Jahre existierten. Also so genau nimmt man es mit den Jahren nicht, vielleicht hätte man ein More noch in den Titel einfügen sollen. Aber sei es drum.

Der geneigte Hörer bekommt über fast zwei Stunden einen erstklassigen Live- Mitschnitt geboten. Insgesamt 13 der 14 Studioalben von Rotting Christ sind im Live-Set der Aufnahme mit Songs vertreten. Mit fünf Songs ist Kata Ton Daimona Eautou allerdings das Album, dessen Songs hier am meisten gespielt werden. So bieten die 25 Songs eine hinreichende Vielfalt über die Schaffensperiode der Griechen.

Etwas schade ist, dass auf der Veröffentlichung der Song Non Serviam (Titeltrack des gleichnamigen Albums von 1994) und die Zugabe des Konzertes The Sign Of Evil Existence nicht mit drauf sind. Wieso dies so ist, keine Ahnung. Ich könnte mehr jedoch vorstellen, dass dies aus Platzgründen so geschehen ist.

35 Years Of Evil Existence – Live in Lycabettus wird als Doppel CD und in den Vinylvarianten Black und Gold (jeweils 3 LP) erhältlich sein. Wenn man hier noch eine DVD oder BluRay beigelegt hätte, wäre es perfekt gewesen. Insgesamt ein toller Mitschnitt, der die Live-Atmosphäre gut rüberbringt. Rotting Christ sind übrigens demnächst in unseren Gefilden unterwegs und machen dabei unter anderem auf dem Mahlstrom Open Air am Herthasee halt. Das wird ein Fest!

Hier! geht es für weitere Informationen zu Rotting Christ – 35 Years Of Evil Existence – Live In Lycabettus in unserem Time For Metal Release-Kalender.