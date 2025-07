The Man-Eating Tree – Night Verses

Während der Festivalsaison des Sommers sollte man nicht vergessen, sich die eine oder andere Neuerscheinung auch mal zu Gemüte führen. Obwohl recht wenig Zeit, habe ich mir vorgenommen, mir das eine oder andere (vermeintliche) Juwel zwischen den ganzen Konzerten anzuhören und meinen Senf dazuzugeben.

Night Verses ist das vierte Album der finnischen Band The Man-Eating Tree. Die im Jahr 2009 in Oulu gegründete Band präsentiert dem aufmerksamen Hörer eine Mischung aus Gothic und Doom Metal. Von der ursprünglichen Besetzung ist nur noch Gitarrist Janne Markus dabei, der auch bei Poisonblack aktiv ist und somit das Projekt weiterhin am Leben erhält.

Der Sänger Manne Ikonen ist bereits die dritte Besetzung am Mikrofon, nachdem die Band zunächst mit Tuomas Tuominen und später mit Antti Kumpulainen auftrat. Manne Ikonen bringt jedoch eine beeindruckende Reputation mit, da er zuvor als Sänger der aufgelösten Band Ghost Brigade bekannt war. Zum aktuellen Line-Up gehören neben Janne Markus (Gitarre) und Manne Ikonen (Gesang) auch Mika „June“ Junttila (Bass), Aksu Hanttu (Schlagzeug) sowie Sakke Paavola (Gitarre).

Night Verses erscheint zehn Jahre nach dem letzten Album In The Absence Of Light und markiert somit einen Neuanfang für die Band, nachdem das vorherige Line-Up zerfallen war. Man könnte sagen, nach Jahren der Dunkelheit gibt es endlich wieder Licht am Ende des Tunnels für die Finnen.

Das Album wurde bereits am 11. April 2025 über das Label Noble Demon veröffentlicht und ist sowohl als CD als auch als Vinyl erhältlich.

Die Songs auf Night Verses zeichnen sich durch eine gelungene Mischung aus Gothic- und Doom-Metal-Elementen aus, die von düsteren und gleichzeitig melancholischen Melodien geprägt sind. In einigen Tracks tendiert die Band auch dazu, Melodic Death Metal einzubetten, was durch den Einsatz harscher Gesangspassagen noch verstärkt wird. Insgesamt ist es ein gelungenes Album mit einer melancholischen Atmosphäre, das sowohl Gothic- als auch Doom-Fans gleichermaßen ansprechen dürfte.

