The Charlatans: kündigen ihr neues Album „We Are Love“ an, das am 31.10. über BMG erscheint

The Charlatans starten heute eine neue Ära mit der Ankündigung ihres 14. Studioalbums We Are Love, das am 31. Oktober über BMG veröffentlicht wird. Die Bekanntgabe wird von der ersten Single, dem Titeltrack We Are Love, begleitet, den die fünfköpfige Band aus Manchester diesen Monat bei einem denkwürdigen Heimspiel im Castlefield Bowl live debütierte.

Als eine der beliebtesten britischen Bands der letzten vier Jahrzehnte umfasst die Karriere von The Charlatans 13 Alben, 22 Top-40-Singles, drei Nummer-eins-Alben und prägende Hymnen wie The Only One I Know, North Country Boy und One to Another. We Are Love markiert den Beginn einer mutigen neuen Ära, in der sie im Einklang mit ihrer Vergangenheit sind und gleichzeitig einer strahlenden Zukunft entgegensehen.

Die Lead-Single We Are Love ist eine feierliche Absichtserklärung, ein dringendes, lebhaftes Liebeslied an die Menschheit. Angetrieben von treibenden Drums und hymnischen Gitarrenriffs beschreibt Frontmann Tim Burgess es als „like an open top car ride in the credits of your favourite movie driving along the coast to somewhere amazing“. Als einer der ersten Tracks, die aus dem Album hervorgingen, wurde er zum Wegbereiter für die Platte. Mark Collins erklärt: „Early on we thought it felt right. And it turned out that way: first single, title track, second song on the album. And things started forming around We Are Love. There was a certain energy to it that drove us forwards.”

Eine achtjährige Pause zwischen den Alben ist die längste in der Geschichte einer der beständigsten britischen Bands. Eine Kombination aus Covid, Solo-Projekten, den Komplexitäten des Lebens und der Tatsache, dass die fünf Mitglieder – Tim Burgess (Gesang), Martin Blunt (Bass), Mark Collins (Gitarre), Tony Rogers (Keyboards) und Pete Salisbury (Drums) – über ganz Europa verstreut leben, führte dazu, dass es länger als gewöhnlich dauerte, bis die Sterne zur richtigen Zeit und am richtigen Ort in der richtigen Stimmung ausgerichtet waren. Sie nahmen sich die Zeit, ein sorgfältig ausgewähltes Aufnahme-Team zusammenzustellen, bestehend aus dem Produktionsduo Dev Hynes (auch bekannt als Blood Orange und Lightspeed Champion) und Fred Macpherson (Spector, Rachel Chinouriri, Jessica Winter, Taahliah), sowie dem legendären Produzenten Stephen Street (The Smiths, Blur, The Cranberries), ergänzt durch eine Liste von Ingenieuren, Mixern und Kollaborateuren, die wie ein Who’s Who der Alternativrock-Größe wirkt.

We Are Love – Tracklist:

1. Kingdom of Ours

2. We Are Love

3. Many A Day A Heartache

4. For The Girls

5. You Can’t Push The River

6. Deeper and Deeper

7. Appetite

8. Salt Water

9. Out On Our Own

10. Glad You Grabbed Me

11. Now Everything

Die neue Veröffentlichung der Band The Charlatans wurde an zwei bedeutenden Orten ihrer Geschichte aufgenommen: im Rockfield in Wales und im eigenen Big Mushroom Studio in Middlewich, Cheshire. Tim Burgess verweist auf die Konzepte, die während der Entstehung des Albums in seinem Kopf herumschwirrten. Besonders wichtig war die Rückkehr zum legendären Farmstudio Rockfield, wo die Band seit fast 30 Jahren nicht mehr war – seit der Aufnahme ihres fünften Albums Tellin’ Stories. Diese Rückkehr hat eine besondere Bedeutung, da der Keyboarder Rob Collins während der Aufnahmen zu diesem Album bei einem Autounfall ums Leben kam.

Im gesamten Album ist das Bewusstsein von The Charlatans für die Höhen und Tiefen ihrer Karriere spürbar. Sie möchten ihr beeindruckendes Erbe ehren, ohne sich davon definieren zu lassen. Es zeigt sich der anhaltende Drang der Band, progressiv und innovativ zu sein.

Tim Burgess erklärt: „The whole idea of hauntology and psychogeography is represented by us going back to Rockfield, where so much history has happened for The Charlatans. That was important as a way of honouring every member who’s played in the band. So we’re honouring ourselves, our past, feeling that energy and reincarnating it, doing something fresh, brand new.“

Diese Introspektion verdeutlicht, dass die Liebe das Band ist, die The Charlatans so lange zusammengehalten hat, was sich in den elf Tracks widerspiegelt, die dieses Album ausmachen.

