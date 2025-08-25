High Parasite – Forever We Burn

High Parasite haben mit Forever We Burn ihr Debüt im letzten September herausgebracht. An mir ist die Platte im letzten Jahr leider komplett vorbeigegangen. Nach dem Auftritt beim Burning Q in diesem Sommer läuft die Scheibe jedoch rauf und runter und so möchte ich euch den Silberling hier auch noch mal näherbringen. Herausgebracht wurde das erste Studioalbum über Candlelight / Spinefarm und kommt mit zehn Songs auf 42 Minuten. Hinter High Parasite steckt Aaron Stainthorpe, der My Dying Bride seit Jahren seine unverwechselbare Stimme leiht. Produziert wurde Forever We Burn von niemand Geringerem als Gregor Mackintosh von Paradise Lost.

Gestartet wird die Produktion mit dem Titeltrack Forever We Burn. Super eingängig, düster und mit einem brechenden Refrain versehen, geht der Track sofort ins Ohr. Refrains können die Musiker – Wasn’t Human ist ein absoluter Hit. Der Fokus liegt aber nicht nur auf den einmaligen Vocals von Aaron Stainthorpe, sondern auch auf der Handschrift seiner Truppe. Die Melodien sind düster, variieren zwischen rockig und hart. Dabei agieren die Musiker sachlich, gradlinig und unaufgeregt. Der Druck wird sofort beiseitegeschoben. Concentric Nightmares ist ebenfalls saustark und bleibt sofort im Kopf. Die Ohrwurmgefahr liegt bei 100% und der Suchtfaktor auf Forever We Burn ist extrem hoch. Weniger dunkel als My Dying Bride dafür aber auch schneller und intensiver, geht Aaron seinen eigenen Gothic-Metal-Weg. Tombs am Bass drückt mit seinem Spiel der Band ebenfalls den Stempel auf. An den beiden Gitarren funktionieren Sam Hill und Jonny Hunter sehr gut zusammen. Dan Brown an der Schießbude vollendet das atmosphärische Klangbild. Weitere Höhepunkte hören auf die Namen Hate Springs Eternal und Let It Fail. Let It Fail und Forever We Burn sind die beiden Hits des Albums und könnten den ganzen Tag laufen. Mit High Parasite einmal warm geworden, kommt man von der Truppe einfach nicht mehr los.

Hier! geht es für weitere Informationen zu High Parasite – Forever We Burn in unserem Time For Metal Release-Kalender.