Darkness: feiern ihr 40-jähriges Jubiläum mit der Veröffentlichung von „The Death Squad Chronicles“ am 26.09.

Die deutschen Thrash-Metal-Legenden Darkness feiern ihr 40-jähriges Bestehen mit dem explosiven neuen Album The Death Squad Chronicles, das am 26. September 2025 über Massacre Records veröffentlicht wird.

Die erste Single und das dazugehörige Video, Death Squad 2025, ist mehr als nur eine Neuaufnahme: es ist eine Feier von vier Jahrzehnten Thrash unter dem Motto Darkness & Friends – 40 Years Of Thrash. Seht euch das Video hier an:

Death Squad 2025 streamen oder kaufen: https://save-it.cc/massacre/death-squad

Produziert und gemischt von Cornelius Rambadt (Rambado Recordings) und gemastert von Dennis Köhne, bringt die Platte Meilensteine der Bandgeschichte mit einer kraftvollen und modernen Produktion neu zur Geltung. Das Album enthält Neuaufnahmen von Klassikern des Kultdebüts Death Squad (1987) und dessen Nachfolger Defenders Of Justice (1988), einen Titel von Conclusion & Revival (1989) sowie lange verlorenes Demomaterial, das nun zum ersten Mal veröffentlicht wird. Um das Ganze abzurunden, beinhaltet The Death Squad Chronicles auch zwei brandneue Songs, die beweisen, dass wahrer Thrash Metal kein Verfallsdatum kennt.

The Death Squad Chronicles – Trackliste:

1. The Gates

2. Terror For Terror

3. Battle To The Last

4. Death Squad

5. Soldiers

6. Burial At Sea

7. Last Round Is On Us

8. Victims

9. Iron Force

10. Defenders Of Justice

11. Predetermined Destiny

12. Proud Pariah

The Death Squad Chronicles wird als CD Mediabook, in limitierten Vinyl-Editionen in verschiedenen Farben, als Deluxe-Boxset und digital erhältlich sein. Das Deluxe-Boxset wird Folgendes enthalten:

CD Mediabook

Flag

Signing Card

Bonus CD – Death Squad Chronicles XL mit Kreator, Warrant, Toxpack, Fueled By Fire, Assassin, Teutonic Slaughter, Traitor, Smorrah, Taskforce Toxicator, Hellbutcher/Nifelheim

Die aktuelle Besetzung – Lee (Gesang), Arnd (Gitarre), Dominik (Gitarre), Ben (Bass), Lacky (Schlagzeug) – verkörpert die charakteristische Aggressivität der Band und bringt frische Energie sowie messerscharfes Riffing mit.

