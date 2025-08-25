Scorpion Milk: veröffentlichen zweite Single „She-Wolf Of London“ feat. William Von Ghould aus ihrem kommenden Album „Slime Of The Times“

Scorpion Milk melden sich mit neuer Musik zurück. Nach der Veröffentlichung ihres Debütsongs im letzten Monat präsentieren sie jetzt ihren neuen Track She-Wolf Of London. Dieser Song ist die zweite Auskopplung aus dem kommenden Debütalbum Slime Of The Times, das am 19. September über Peaceville erscheinen wird. Der neue Song enthält eine Zusammenarbeit mit William Von Ghould von der britischen Horror-Punk-Band Creeper und wird von einem brandneuen Video begleitet, das von Mat McNerney bearbeitet wurde.

Seht euch das Video zu She-Wolf Of London hier an:

Scorpion Milk ist das neue Projekt von Mat McNerney, dem Schöpfer des hochgelobten Albums Climax von Beastmilk sowie der drei nachfolgenden Alben von Grave Pleasures. Durchzogen von Elementen des ursprünglichen DNA von Beastmilk stellt das Debütalbum Slime Of The Times die direkteste, roheste und explosivste Evolution seines selbstdefinierten Genres dar: Apocalyptic Post-Punk.

Mehr Informationen zu Scorpion Milk und dem kommenden Album Slime Of The Times findet ihr hier:

Scorpion Milk online:

https://bio.site/scorpionmilk