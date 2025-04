Pestilence: kündigen Termine für ihre Asien-Tour an

Im Mai werden die legendären niederländischen Death-Metaller Pestilence eine Headliner-Tour durch Asien starten. Die Band wird eine Pause von der Arbeit an ihrem zehnten Studioalbum Portals einlegen, um ausgewählte Venues in der Türkei, Bahrain, den Vereinigten Arabischen Emiraten, China, Thailand, Taiwan und Japan zu bespielen.

Pestilence äußern sich dazu: „We’re truly blessed to be able announce and share the following information with all you metalheads out there in… Asia. Pestilence will be infecting your eardrums. Make sure to get your ticket and go to this epic event. Come and say hi or take a selfie with us, showing us some Death Metal love. Pestilence can’t wait to see you all!“

Festival-Termin:

19.04.25. BA – Sarajevo, Eternal Flame Festival

Pestilence – Asia Tour 2025

07.05.25. TR – Istanbul, Dorock Heavy Metal Club

09.05.25. BH – Bahrain, Diggers Club

10.05.25. AE – Dubai, Level R Lounge

13.05.25. CN – Shanghai, Cave Art Venue

14.05.25. CN – Tianjin, 20 Years Of Music Scene

16.05.25. TH – Bangkok, Mr. Fox Livehouse

17.05.25. TW – Taipei, Jack Studio

18.05.25. JP – Tokyo, Garret

19.06.25. DE – Herford, Kulturwerk

20.06.25. DE – Homberg, Miso Open Air

10.08.25. BE – Kortrijk, Alcatraz Festival

18.09.25. DE – Essen, Turock

19.09.25. DE – Schrobenhausen, Metal Im Void

20.09.25. DE – Weinheim, Cafe Central

Pestilence Besetzung:

Patrick Mameli – Gesang und Leadgitarren

Michiel van der Plicht – Schlagzeug

Max Blok – Leadgitarren

Roel Käller – Bass

